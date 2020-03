Qualche ora fa, Giulia De Lellis è stata la protagonista di un’inaspettata rivelazione sul suo canale social ufficiale: ecco cosa ha dichiarato.

In questi ultimi giorni, Giulia De Lellis è spesso al centro dell’attenzione. Oltre che per la presunta crisi con Andrea Iannone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è argomento centrale del gossip soprattutto per un ipotetico ritorno di fiamma con Andrea Damante. È anche per questo motivo che, in queste ore, l’influencer non è stata molto attiva sul suo canale social ufficiale. Sappiamo, infatti, che su Instagram, Giulia non perde occasione di poter comunicare con i suoi followers. E lo sta facendo particolarmente in questo ultimo periodo. A causa dell’emergenza Coronavirus e della quarantena imposta dal governo, la romana è insieme alla sua famiglia a Roma. Motivo per cui, quindi, ha più tempo per i suoi sostenitori. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, in questo ultimi giorni è stata un po’ assente. Sapete perché? A dire tutta la verità è stata la diretta interessata. Che, tramite un’Instagram Stories, ha fatto un’inaspettata rivelazione.

Giulia De Lellis, inaspettata rivelazione social: ‘Giorni totalmente down’

Non è assolutamente la prima volta che Giulia De Lellis parla a ‘quattr’occhi’ con i suoi followers. Seppure dietro lo schermo del suo telefono cellulare, l’influencer romana non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con tutti coloro che costantemente la seguono su Instagram. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo aver detto ai suoi sostenitori di essersi svegliata tardi, ha detto di essere stata assente in questi ultimi giorni sui social per un motivo ben preciso. Ovviamente, nulla di grave. Fatto sta che, stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata, sono stati dei giorni un po’ difficili per lei. Ecco cosa dichiara nel minimo dettaglio.

‘Scusatemi per l’assenza, ma sono stati due giorni totalmente in down per me’, dice Giulia De Lellis ai suoi fan ‘giustificando’ l’assenza di questi ultimi giorni. Non sappiamo cosa abbia spinto l’influencer ad essere giù di morale. Senza alcun dubbio, la situazione che tutto il nostro paese sta vivendo in queste ultime settimane. C’è anche dell’altro? Chi lo sa. L’importante è che, però, si sia ripresa.

L’avvertimento della madre di Giulia

Ancora prima di fare questa inaspettata rivelazione, però, Giulia ha raccontato di un ‘particolare’ avvertimento che sua madre le ha fatto nei giorni scorsi. Qualora l’influencer romana non si fosse occupata di lavare la cucina, Sandra, questo è il nome della donna in questione, l’avrebbe cacciata di casa. Ovviamente, si fa per dire. È un modo ironico per invogliare Giulia alle faccende domestiche. E, dati i risultati, sembra aver dato i suoi frutti.