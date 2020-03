In una recente intervista, Iva Zanicchi ha espresso delle dure parole sul contagio da Coronavirus di Piero Chiambretti: cosa dice al riguardo.

Soltanto pochi giorni fa, Iva Zanicchi era intervenuta sul suo canale social ufficiale per tranquillizzare tutti i suoi followers sulle sue attuali condizioni di salute e su quelle di Piero Chiambretti. Dopo la notizia della positività al Coronavirus del conduttore de La Repubblica delle Donne, una delle ospiti fissi si è sentita, infatti, in diritto su quanto gli stesse accadendo. In una recente intervista per il settimanale Di Più Tv, però, la cantante si è lasciata andare a delle dure parole proprio a riguardo. Sulle pagine del giornale, infatti, si leggono delle dichiarazioni della Zanicchi che ammette di essere davvero arrabbiata per quanto successo a Chiambretti. Ecco tutti i dettagli.

Iva Zanicchi, le dure parole sul contagio da Coronavirus di Piero Chiambretti

A pochi giorni dalla notizia della positività di Piero Chiambretti al Coronavirus, Iva Zanicchi si è lasciata andare a delle parole davvero durissime al riguardo. Non soltanto, stando a quanto si legge dal settimanale Di Più Tv, la cantante avrebbe dichiarato di essere davvero arrabbiata con la produzione de La Repubblica delle Donne, ma avrebbe anche accusato il conduttore televisivo di aver sottovalutato la cosa. ‘Sono arrabbiata, perché c’era poco da tenere segreto’, dice inizialmente Iva Zanicchi. E, poi, poco dopo continua: ‘Non ha capito la gravità della cosa’, facendo riferimento a Chiambretti che, qualche giorno prima, avrebbe avuto dei sintomi che, soltanto dopo, sarebbero stati collegati al Covid-19.

Adesso, com’è giusto che sia, sia Iva Zanicchi che Cristiano Malgioglio, coloro che hanno lavorato a La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti, sono realmente preoccupati di aver contratto il Coronavirus. Stando a quando si apprende, sembrerebbe che il cantante sia solito chiamare la Zanicchi davvero spaventato. Ricordiamo, tra l’altro, che anche Serena Grandi, appena diffusa la notizia del buon Piero, ha ammesso di aver avuto dei contatti con lui durante una puntata di cui è stata ospite e di essersi messa spontaneamente in quarantena.