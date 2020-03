Olimpiadi Tokyo 2020 rinviate: la reazione di Federica Pellegrini

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rinviate per l’emergenza Coronavirus: ecco qual è stata la reazione della nuotatrice Federica Pellegrini

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state ufficialmente rinviate: la notizia è stata resa nota proprio poche ore fa. Il primo ministro Shinzo Abe ha tenuto una conference call con il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, il governatore di Tokyo Yuriko Koike, il presidente del comitato organizzatore Yoshiro Mori e il ministro giapponese dei Giochi Olimpici Seiko Hashimoto. La decisione, in seguito all’emergenza Coronavirus che ha colpito tutto il mondo, è stata inevitabile. I giochi olimpici sono stati rinviati al 2021 e ovviamente si terranno sempre in Giappone. Una brutta notizia per tutti gli atleti e per gli amanti dello sport, ma la decisione può ritenersi giusta. Il Coronavirus, infatti, ha messo in ginocchio diversi paesi, tra cui la Cina e l’Italia. In questi giorni, però, si sta diffondendo a macchia d’olio anche negli altri paesi, come la Spagna, l’Inghilterra e negli Stati Uniti. Giusto dunque rinviare i giochi olimpici al prossimo anno.

Le Olimpiadi Tokyo 2020 sono state rinviate: la reazione di Federica Pellegrini

I trentaduesimi giochi olimpici si sarebbero dovuti tenere a Tokyo, in Giappone, dal 24 luglio al 9 agosto 2020, ma oggi il CIO ha annunciato che a causa della pandemia di COVID-19 sono stati rinviati alla prossima estate. La notizia, ovviamente, non ha colto di sorpresa gli atleti e gli amanti dello sport, dato che era nell’aria. Tra le atlete italiane che sarebbero dovute essere impegnate nella prossima Olimpiade figura Federica Pellegrini, che ha commentato la decisione del CIO sul suo account social. La pluripremiata nuotatrice italiana è intervenuta tra le stories di Instagram, dichiarando: “Devo nuotare un altro anno. Non ci credo. Sembra una barzelletta o un segno del destino“. L’atleta, infatti, aveva dichiarato che i prossimi giochi olimpici sarebbero stati l’ultima occasione della sua carriera sportiva. La Pellegrini poi ha aggiunto: “Da un lato è logico che se non fosse successo tuto questo avrei preferito gareggiare quest’anno, dall’altro visto che tanti atleti non hanno la possibilità di nuotare e di allenarsi, saremmo arrivate a una Olimpiade non essendo preparati. La decisione di spostarle tra un anno è giusta e sono d’accordo”.

La Pellegrini, dunque, dovrà rimboccarsi le maniche, tuffarsi di nuovo in vasca e nuotare per un altro anno. La prossima Olimpiade sarà probabilmente l’ultima della sua carriera e l’atleta non vuole assolutamente sbagliare. Federica vuole conquistare nuovamente l’oro e magari puntare anche al record personale. Non sarà facile, ma la Pellegrini ci ha abituati ad imprese molto ardue.