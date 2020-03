Uomini e Donne, Barbara De Santi si confessa a cuore aperto: è scoppiata la passione con Rosario e prossimamente uscirà il suo nuovo libro

Con la propagazione del Covid- 19 in Italia, molti programmi televisivi hanno subito una brusca interruzione, dato che non in tutti i casi era possibile assicurare la massima sicurezza agli staff e ai protagonisti. Tra questi c’è anche il Dating Show più amato della televisione, Uomini e Donne, sia trono classico che over. Prima di lasciare il consueto spazio pomeridiano, avevamo visto una delle protagoniste, Barbara De Santi alle prese con la storia ormai conclusa con Michele. La donna aveva infatti iniziato una conoscenza con il cavaliere del parterre maschile, che per lei aveva speso solo belle parole. Nel corso delle settimane la donna ha ricambiato gentilmente quanto detto dall’uomo, rivolgendogli parole dolci e di stima. Nel corso dell’ultima puntata del programma ha però dichiarato che nonostante questo rapporto di stima la loro frequentazione si è interrotta. Nel dettaglio la dama ha spiegato che, sebbene sia un grande uomo, con modi affabili ed educato, lei cerca qualcuno che sappia tenerle testa.

Uomini e Donne, Barbara De Santi: la passione con Rosario e il nuovo libro

Stando a quanto riportato dalla donna al Magazine di Uomini e Donne quindi, il problema dell’interruzione della frequentazione non risiede nel carattere dell’uomo, bensì dal suo desiderio di trovare qualcuno che sia più forte di lei. Nel dettaglio la donna ha dichiarato: “Michele è un uomo bello, un grande imprenditore, una persona elegante ed educata, ma non è la persona che fa per me probabilmente a causa della sua estrema timidezza. Io sono molto attratta da uomini che mi tengono in pugno, che ne sanno più di me, che mi guidano“. Ma non è finita qui, poiché la donna durante l’ultima puntata aveva dichiarato di aver iniziato una frequentazione con Rosario, con cui è scoppiata da subito una forte passione, dichiarando: “Io che sono sempre stata restia, con lui mi sono lasciata andare a baci e abbracci. Cosa che non è da me e che dai tempi di Roberto Arcuzio non succedeva“. Pare quindi che tra i due sia nata una forte attrazione, che sia proprio Rosario l’uomo giusto per Barbara?

Dopo aver parlato della sua attuale attuale situazione amorosa, la donna ha parlato anche del suo prossimo libro “Fare l’amore come una escort”, il cui titolo è solamente una provocazione. Il libro infatti tratta della sua vita, come ha essa stessa raccontato al magazine: “Fondamentalmente nel libro parlo della mia vita attraverso racconti che riguardano uomini e donne che ho conosciuto“.