Uomini e Donne, ex tronista positivo al Coronavirus? Le sue parole

Un altro ex tronista di Uomini e Donne potrebbe essere positivo al Coronavirus: ecco di chi stiamo parlando e le sue parole

Continua l’emergenza Coronavirus. Il temibile morbo è nato in Cina, nella città di Wuhan e di Hubei, ma poi si è diffuso in tutto il mondo. La nazione più colpita è senza ombra di dubbio l’Italia con oltre sei mila morti e tantissime migliaia di contagiati. Il virus, però, si è diffuso anche in altri paesi, come la Spagna, l’Inghilterra e gli Stati Uniti. La situazione in Spagna pare possa diventare ancora più grave dell’Italia, ma al momento i numeri non raggiungono quelli del nostro paese. Il mondo è in quarantena, miliardi di persone sono chiuse in casa per evitare il contagio. L’OMS ha dichiarato, già qualche settimana fa, lo stato di pandemia.

Uomini e Donne, ex tronista positivo al Coronavirus?

L’emergenza Coronavirus, come già detto, si è diffusa in tutto il mondo, arrivando sino alla Spagna, agli altri paesi europei e agli Stati Uniti. Il temibile morbo ovviamente non fa sconti ed ha colpito anche personaggi abbastanza conosciuti nel mondo dello spettacolo. Leonardo Greco ad esempio, ex tronista di Maria De Filippi, è stato a lungo ricoverato in ospedale dopo aver contratto la malattia, ma adesso fortunatamente sta bene ed è ritornato a casa. Anche un altro ex tronista del programma di Canale 5, però, avrebbe potuto contrarre il virus cinese. Nella scorsa puntata di Superviventes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, non erano presenti in studio Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Magrinan. La produzione ha mandato in onda un video, in cui la coppia annunciava di aver fatto il tampone e di non conoscere ancora i risultati. I due fidanzati, però, hanno dichiarato di avere sintomi riconducibili al COVID-19. È probabile, dunque, che anche Colloricchio, insieme alla sua fidanzata, abbia potuto contrarre il virus cinese. Fabio e Violeta non hanno ancora annunciato sui propri canali social il risultato del tampone. I due fidanzati in questi giorni hanno pubblicato diversi post direttamente dalla loro quarantena ‘forzata’.

Chi è Fabio Colloricchio?

Fabio è stato sia corteggiatore che tronista del programma di Maria De Filippi. Colloricchio giunse nel programma di Canale 5 per corteggiare Teresa Cilia e arrivò sino alla fine del percorso, ma risultò essere la non scelta. Teresa, infatti, decise di uscire dal programma con Salvatore. A Fabio, il giorno stesso della scelta, fu proposto di sedere sul trono. Il suo percorso fu abbastanza lungo e alla fine decise di scegliere Nicole Mazzocato. I due sono stati fidanzati a lungo, salvo poi lasciarsi prima della partecipazione di Fabio a Superviventes, dove poi ha conosciuto Violeta.