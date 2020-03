Uomini e Donne, Vittoria Deganello: “Hanno deciso di farmi il tampone”, il messaggio dell’ex corteggiatrice della trasmissione di Canale 5.

Tutti la ricorderanno per la sua intensa storia d’amore con il napoletano Mattia Marciano, conosciuto nello studio della seguitissima trasmissione Uomini e Donne. Parliamo di Vittoria Deganello, la corteggiatrice veronese che, sopo l’esperienza in tv nel programma di Maria De Filippi, ha avuto un grande seguito sui social. Ed è proprio attraverso il suo profilo Instagram che, qualche ora fa, la Deganello ha annunciato di essersi sottoposta al tampone per il Coronavirus. Come spiega nelle sue stories, l’ex protagonista di Uomini e Donne, prima del decreto restrittivo, è stata a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Vittoria Deganello: “Hanno deciso di farmi il tampone”, l’annuncio su Instagram

“Oggi è il 24, hanno deciso di farmi il tampone…sto andando! Vi aggiorno”. Con queste parole, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello annuncia di essersi sottoposta al test per il Coronavirus. In seguito, il post pubblicato qualche ora fa sul suo profilo di Instagram:

Una decisione arrivata dopo alcuni giorni. Come specifica in una Instagram stories, infatti, Vittoria è stata in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus. Nei giorni scorsi ha avuto la febbre (mai oltre 37,5) ed è stata continuamente in contatto con il COT, al quale comunicava il suo stato di salute. A Vittoria è stato detto che, eventualmente, si sarebbe sottoposta al tampone al termine del periodo di incubazione. Oggi, l’annuncio della veronese:

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci tiene a rassicurare i followers e specifica di sentirsi bene. Infine, Vittoria assicura: “Vi terrò aggiornati sull’esito, che non avverrà prima di 24 ore!”.