Adriana Volpe a cuore aperto sulla morte del suocero: ‘Sono molto provata’

In una recente intervista per il settimanale Chi, Adriana Volpe ha parlato per la prima volta della morte di suo suocero: ecco cosa ha dichiarato.

È trascorsa circa una settimana da quando Adriana Volpe, inaspettatamente ed improvvisamente, ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. Informata già qualche settimana prima di alcuni problemi riguardo alla sua sfera familiare, giovedì 19 Marzo l’ex conduttrice della Rai è venuta a sapere dell’aggravarsi della situazione. Decidendo, così, di salutare in fretta e furia tutti i suoi compagni. Qualche ora dopo, il tragico lutto. All’età di 76 anni, Ernesto Parli è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche giorno dalla morte del padre di suo marito, l’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato al settimanale ‘Chi’. Svelando, quindi, il suo attuale stato d’animo. E cosa è realmente successo. Ecco tutti i dettagli.

Adriana Volpe sulla morte del suocero: le confessioni a cuore aperto

A distanza di meno di una settimana dal suo abbandono dalla casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si è lasciata andare ad un’emozionante intervista per il settimanale Chi. Sulle pagine del giornale di Alfonso Signorini, infatti, l’ex conduttrice della Rai ammette di essere ancora molto provata per la morte inaspettata ed improvvisa di suo suocero Ernesto Parli, ma di essere altresì contenta di essersi ricongiunta alla sua famiglia. Ed, in particolare, con la sua piccola Gisele. Ovviamente, la realtà che adesso sta vivendo è una realtà, come l’ha definita la diretta interessata, ‘parallela’. Anche perché, parliamoci chiaro, la Volpe è entrata con una situazione alle spalle completamente diversa da quella ritrovata, poi, una volta uscita fuori dalla casa. In primis, la morte del suocero. Proprio a tal proposito, vediamo molto più da vicino cosa ha dichiarato al riguardo.

In questa intervista per il settimanale Chi, Adriana Volpe, ovviamente, ha parlato anche della recente scomparsa di suo suocero. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, circa due settimane fa, l’ex conduttrice della Rai è venuta a sapere del brutto male che aveva colpito il padre di suo marito. Situazione che, poi, si è aggravata con il virus.