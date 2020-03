Amici 19, decisione ‘a sorpresa’ di Javier a pochi giorni dalla semifinale

Javier Rojas, ballerino di Amici 19, ha preso una decisione ‘a sorpresa’ a pochi giorni dalla semifinale del talent show: ecco di cosa stiamo parlando

La diciannovesima edizione del serale di Amici volge al termine. Venerdì in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi. Chi riuscirà ad accedere alla finalissima in programma la prossima settimana? In gara sono rimasti: Gaia, Giulia, Nyv, Nicolai e Javier. Nella scorsa puntata è stato eliminato Jacopo Ottonello e il suo addio ha commosso veramente tutti, anche la conduttrice del programma. Nella prossima puntata ci sarà un nuovo eliminato e ovviamente sono tutti a rischio. La tensione sale e gli allievi della scuola più famosa d’Italia iniziano ad avvertirla. Tutti hanno paura di veder sfumare l’occasione proprio ad un passo dal traguardo più importante.

Amici 19, la decisione ‘a sorpresa’ di Javier Rojas

Nel daytime del talent show di Canale 5, andato in onda ieri ed oggi pomeriggio, diversi allievi hanno avuto uno sfogo. Giulia, ad esempio, si è scagliata contro i professori, dichiarando: “Mi dicevano altro“. Il parere dei professori, infatti, pare sia cambiato in questi ultimi giorni. Non se la passa meglio Nyv, che ieri pomeriggio ha avuto un duro sfogo nei confronti di Rudy Zerbi. Il professore, infatti, la accusa di essere altalenante, mentre lei dichiara: “Probabilmente tra di noi non c’è feeling“. Giulia e Nyv, dunque, pare siano le allieve più a rischio nella prossima puntata del talent show. Nella categoria ballo, invece, anche Javier ha avuto una crisi di nervi. Il ballerino e fidanzato di Talisa ha dichiarato: “Sono stanco, non riposto bene. Mi sveglio stanchissimo. Questa è una situazione che non mi piace“. Il ballerino ha fatto riferimento anche alla situazione creatasi con Nicolai, altro ballerino e suo principale avversario. I due hanno ‘fatto pace’ nella scorsa puntata del talent show, ma il cubano continua a sostenere che sia finto. Il ballerino ha poi aggiunto: “Mi sento perso. Sono stanco di tutto. Non sono qui per essere secondo, ma per vincere. In queste condizioni, però, non posso vincere“. Il cubano si è isolato anche dal resto del gruppo e non a caso Gaia ha sottolineato: “È freddo. Sta sempre per fatti suoi“.

Javier, inoltre, ha fatto una precisa richiesta alla produzione: il ballerino, a sorpresa, ha dichiarato di volersi isolare, come ha fatto Nicolai qualche settimana fa. Il cubano non vuole condividere la casetta con i compagni ed ha chiesto alla produzione di cambiare casetta. La sua decisione ovviamente è stato poco apprezzata dai compagni.