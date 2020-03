Amici 19, la clamorosa decisione di Nyv spiazza tutti: la cantante ha, infatti, rifiutato di prendere parte alla lezione, cos’è successo.

Mancano pochissime puntate alla finale di Amici 19. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del talent di Maria De Filippi, tutti i ragazzi rimasti in gara continuano alla grande la preparazioni di balli o di canzoni in vista della semifinale che, ricordiamo, andrà in onda venerdì 27 Marzo. Tutti si stanno sottoponendo a delle estenuanti e faticose ore di lezione. Chi in sala di ballo e chi in sala di canto, sta dando tutto se stesso per conquistare la tanto agognata maglia della finale del serale. Soltanto che, come abbiamo potuto constatare nel corso del daytime di mercoledì 25 Marzo, Nyv ha preso una clamorosa decisione a riguardo. La giovane cantante, infatti, ha deciso di non prendere parte alla lezione. Ecco tutti i dettagli.

Amici 19, la decisione inaspettata di Nyv: non vuole fare lezione

Non sta attraversando delle settimane molto semplici, Nyv. Come già raccontato in recenti nostri articoli, diversi giorni fa, la cantante francese di Amici 19, in presa a dei momenti di crisi, ha lasciato più volte la scuola e la casetta. Non sappiamo cosa abbia spinto in passato la giovane ad abbandonare la scuola. Fatto sta che, dopo la ‘punizione’ dei professori l’allarme fosse rientrato. Ecco. Non è affatto così! Perché, come abbiamo potuto constatare durante la daytime su Real Time di mercoledì 25 Marzo, Nyv abbia preso una drastica decisione. Di che cosa parliamo? Nulla di grave, tanto per cominciare. Fatto sta che, mentre era in salotto a studiare i suoi brani al pc, la cantante è stata chiamata dalla produzione per prendere parte alle lezioni. Ecco. È proprio in questo momento che, senza pensarci due volte, Nyv ha detto: ‘La lezione non la faccio’.

Ecco. Non sappiamo cosa sia realmente accaduto alla cantante francese. E cosa l’abbia spinta a rifiutare di recarsi a lezione. Sarà stata lo scontro con Giulia di qualche ora fa o il parere di Rudy Zerbi che l’ha turbata? Ovviamente, al momento, non ci è dato saperlo. In attesa di sapere qualche notizia in più, vi ricordiamo l’appuntamento con la semifinale di venerdì 27 Marzo di Amici.

La splendida sorpresa di sua sorella

Nel corso delle terzultima puntata di Amici 19, andata in onda venerdì 20 Marzo, Nyv è stata la protagonista di una splendida sorpresa. Dopo aver ricevuto per prima la maglia della semifinale, la cantante francese ha potuto vedere, seppure in collegamento dalla sua abitazione, la sorella. Insomma, un’emozione davvero incredibile. E i suoi occhi lo dimostravano ampiamente.