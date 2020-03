Amici 2020, anticipazioni sui finalisti e come verranno scelti

Le anticipazioni di Amici 2020 sulla finale: chi saranno i finalisti e come verranno scelti.

Ci siamo. Siamo arrivati alle battute finali del talent Amici di Maria De Filippi 2020. È stata un’edizione molto particolare, in cui non sono mancate le polemiche e anche le tensioni visto il periodo storico e la pandemia di Coronavirus. Vedremo a breve quindi la semifinale di Amici 19 in cui il pubblico decreterà finalmente il primo finalista di questa edizione del talent targato Maria De Filippi tra Gaia Gozzi, Nyv Paternagel, Giulia Molino, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii.

Semifinale Amici 2020: la polemica sul televoto

Emerge subito però una polemica in merito a chi e come verrà scelto il primo finalista di Amici 2020. Infatti, secondo quanto si legge sui profili social del programma, sarà il televoto da casa, ufficialmente aperto da ieri, a decretare chi sarà il primo finalista del programma. Si potrà votare fino al 27 marzo per cercare di far vincere il proprio preferito che nella puntata di venerdì scoprirà subito se si è aggiudicato la maglia della finale oppure no.

Questa decisione di lasciare al televoto per la scelta del primo finalista del programma però, come riporta Gossip e TV potrebbero esserci delle polemiche a riguardo. Secondo loro infatti la dicitura riportata sul sito potrebbe esser fuorviante. Infatti il preferito del pubblico non andrà direttamente in Finale in realtà, ma dovrà passare tramite l’approvazione della giuria e se questi dovessero esprimersi in modo diverso rispetto a quello del televoto il pubblico potrebbe, giustamente, infuriarsi. Questo anche alla luce degli ultimi rumors che vogliono diverse persone convinte che il programma e quindi la “regia” del talent stia cercando in ogni modo di spingere verso la vittoria Gaia Gozzi.

Chi potrebbe vincere Amici 2020

Ma tornando alle ipotesi sul finalista, chi potrebbe vincere Amici 2020? Una bella domanda anche perché quest’anno non ci sono scelte scontate. Al di là delle polemiche sui presunti favoritismi, infatti, i ragazzi sono quasi tutti alla pari in questo senso e sia il pubblico che la giuria avranno il loro bel da fare.

Sicuramente Giulia è una delle favorite dal pubblico a casa che si è schierato con enfasi proprio nei suoi riguardi. Ma anche i ballerini sono molto apprezzati dal pubblico e potrebbe essere questo l’anno di un Andreas Muller “bis” ossia del trionfo di un danzatore invece che di un cantante. Non sarebbe male del resto visto anche tutte queste polemiche.