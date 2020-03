GF Vip, furioso scontro tra Antonio Zequila e Sossio Aruta nella notte: tra i due gieffini volano delle parole davvero pesantissime.

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip prevista per mercoledì 25 Marzo, i concorrenti hanno vissute delle ore davvero infuocate. Durante la notte, come raccontato anche in un nostro recente articolo, si è verificata una furiosa lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Sappiamo che, sin dal primo momento, tra le due donne non c’è mai stata una simpatia reciproca. Già in diverse occasioni, infatti, le due gieffine sono state protagoniste di intensi e duri scontri. Tuttavia, quanto accaduto questa notte è stato davvero incredibile. Sono arrivate anche alle mani, pensate! Oltre a questo scontro, però, ne è avvenuto anche un altro. E, questa volta, tra due uomini. Parliamo, infatti, di Antonio Zequila e Sossio Aruta. Tra i due ‘leader’ della casa si è creato, sin da subito, un ottimo rapporto. Eppure, questa notte sono volate tra di loro delle parole davvero pesantissime.

Antonio Zequila e Sossio Aruta, furioso scontro al GF Vip: cos’è successo

Una ‘duplice’ rissa nella casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo il forte e duro scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, Antonio Zequila e Sossio Aruta sono stati i protagonista di un furioso litigio. Come dicevamo precedentemente, tra i due campani c’è sempre stato un ottimo rapporto. Sin dal primo momento, infatti, si è instaurato un feeling davvero pazzesco. Eppure, sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Dopo aver separato le due donne perché giunte addirittura alle mani, tra i due leader della casa c’è stato uno scontro non affatto da poco. L’attore campano, infatti, ha invitato l’ex tronista di Uomini e Donne di placare gli animi e, soprattutto, di parlare in italiano. Immediata è stata la reazione dell’Aruta. Che, sentendosi toccato nel profondo, ha avuto una reazione davvero furiosa.

Terminato il litigio tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, Antonio Zequila si è avvicinato a Sossio Aruta e gli ha detto: ‘Cortesemente, abbassa le parole e cerca di parlare italiano’. Immediata è stata la reazione dell’ex tronista. Che, come non l’avevamo mai visto prima, ha sbottato: ‘Hai rotto il c**o, ma chi ti credi di essere’. E, poi, continua: ‘Ogni tanto offendi con sto italiano’, sottolineando, poi, di non aver affatto parlato in dialetto. Insomma, lo scontro tra i due è stato davvero pesante, c’è da ammetterlo. Ed è per questo motivo che, senza dubbio, se ne parlerà abbondantemente nel corso della diciottesima puntata.

