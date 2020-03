Fedez riprende sua moglie Chiara Ferragni in un momento ‘particolare’ della sua giornata: il video fa sorridere davvero tutti.

Sono soliti condividere ogni momento della loro quarantena, Chiara Ferragni e Fedez. Dopo aver dato origine ad una raccolta fondi per il San Raffaele di Milano e dopo aver mostrato i ‘frutti’ di questa splendida iniziativa, la coppia è ritornata a condividere degli imperdibili e simpaticissimi siparietti. Qualche ora fa, ad esempio, abbiamo visto l’influencer cimentarsi alla preparazione di uno squisitissimo piatto di pasta e ceci. Adesso, invece, vi parliamo di qualcosa di molto di più. Ebbene si. Pochissimi istanti fa, il rapper ha ripreso suo moglie in un momento davvero ‘particolare’ della giornata. Una scena, da quanto traspare delle parole del cantante, davvero memorabile. Sapete perché? E, soprattutto, sapete cosa stava facendo la giovane influencer? Ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, Fedez la riprende in quel momento: cosa stava facendo

Lo abbiamo già detto più volte: le attività da fare in questa quarantena sono davvero molteplici. Si può trascorrere il tempo, ad esempio, a leggere qualche libro, ad allenarsi in casa oppure a guardare serie televisive. Ma non solo. Si può, ad esempio, pulire molto più dettagliatamente la propria casa. Ecco. È proprio questo che stava facendo qualche ora fa Chiara Ferragni. La giovane influencer, stando a quanto traspare dal suo canale social ufficiale, sembrerebbe stai dedicando tempo alla sua famiglia e, soprattutto, alla sua immensa dimora. Qualche ora fa, infatti, la giovane imprenditrice è stata ripresa da suo marito mentre era intenta a pulire ed igienizzare la poltrona. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione sono, però, le parole che utilizza il rapper nel descrivere questa situazione.

‘Forse, forse, dopo questa scena, la fine del mondo non è poi così lontana’, queste le parole di Fedez nel descrivere l’impegno di Chiara Ferragni nel pulire e disinfettare la poltrona di pelle. Un siparietto davvero simpatico, c’è poco da dire. Non a caso, appena ascoltate queste parole di suo marito, la giovane influencer non ha potuto fare a meno di ridere davvero divertita.

L’avete mai vista a 14 anni?

Rispolverare i vecchi album fotografici può essere, senza alcun dubbio, un’ottima attività da fare in questa lunga e faticosa quarantena. Lo ha fatto, qualche giorno fa, anche Chiara Ferragni. Che, per la prima volta in assoluto, ha mostrato delle sue foto di quando aveva 14 anni. Giovanissima, ma sempre bellissima, la giovane influencer ha lasciato tutti senza parole. E, soprattutto, ha incuriosito tutti i suoi sostenitori per un ‘particolare’ dettaglio.

