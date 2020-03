Christian Vieri e Costanza Caracciolo genitori bis, è nata Isabel: la dolce dedica dell’ex calciatore su Instagram, i fan sono pazzi di gioia.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori per la seconda volta. La bellissima coppia, che il 18 novembre del 2018 ha dato alla luce la piccola Stella, ha avuto la gioia di una nuova nascita, quella di Isabel, la loro secondogenita. Costanza Caracciolo ha documentato su Instagram anche la sua seconda gravidanza, mostrando spesso foto e video del suo bellissimo pancione, e poco fa ha dato alla luce Isabel, regalando una gioia a tutti i suoi fan in questo momento difficile e delicato per l’Italia intera a causa dell’emergenza Coronavirus. L’annuncio della nascita di Isabel è arrivato dal profilo Instagram di Vieri, che ha condiviso con i suoi followers la lieta notizia scrivendo un dolcissimo messaggio: ecco le sue parole.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo genitori per la seconda volta: è nata Isabel, ecco la dedica social dell’ex calciatore

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono davvero una bellissima coppia. I due si sono sposati in gran segreto il 18 marzo 2019 e ne hanno parlato pubblicamente in una loro intervista a Verissimo, facendo emozionare tutti con il loro racconto. In quell’occasione dissero anche di voler allargare la famiglia e poco tempo dopo hanno annunciato di aspettare il secondo figlio. Un’altra femminuccia, dopo la piccola Stella, che ha fatto letteralmente perdere la testa a papà Christian. Poco fa è arrivata la notizia della nascita della piccola, che si chiama Isabel, stesso nome scelto anche da Francesco Totti e Ilary Blasi per la loro terzogenita. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex calciatore, che ha ha pubblicato la foto del fiocco rosa su Instagra, con tanto di dolce dedica per sua moglie.

“Cocò love u forever”, scrive Vieri, accompagnando le sue parole con tantissimi cuori rossi, che testimoniano tutta la sua gioia per questo nuovo arrivo in famiglia.