Coronavirus, la decisione di Lady Gaga: la cantante lo ha annunciato poco fa sul suo profilo Instagram, ecco di cosa si tratta.

Lady Gaga è una delle pop star più amate e apprezzate al mondo. Molti dei suoi successi hanno fatto e continueranno a fare la storia della musica. Uno su tutti è sicuramente Shallow, il duetto con Bradley Cooper per il film ‘A star is born’ che ha vinto anche l’Oscar per la miglior colonna sonora. Artista eclettica e sempre sopra le righe, Lady Gaga è davvero amatissima e super seguita anche sui social. Poco fa ha fatto un annuncio inaspettato sul suo profilo Instagram, nel quale ha comunicato ai suoi tantissimi fan la decisione che ha preso. Si tratta di una scelta collegata all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, in particolare l’Italia. Scopriamo insieme le parole della cantante!

Coronavirus, la decisione di Lady Gaga: l’annuncio della cantante è arrivato su Instagram

Lady Gaga è un’artista eccezionale, che ha fatto innamorare la gente con la su voce graffiante e le sue intense melodie. Una cantante che non ha certo bisogno di presentazioni e che negli ultimi anni si è fatta valere anche come attrice. Basti pensare alla sua interpretazione nel film ‘A Star is Born’, che le è valso anche la candidatura agli Oscar come miglior attrice protagonista. Dopo aver trascorso gli ultimi anni sui set, però, la cantante è tornata a fare musica e il prossimo 10 aprile sarebbe dovuto uscire il suo nuovo album, ‘Chromatica’. Poco fa però ha fatto un annuncio inaspettato su Instagram, nel quale ha comunicato la sua decisione di posticipare l’uscita del disco a causa dell’emergenza Coronavirus. “So che la musica può essere un modo per regalare gioia in questo momento”, ha scritto la pop star, “ma non me la sento di far uscire il mio album con tutto quello che sta succedendo”.

“Ora dobbiamo essere concentrati solo su questo problema e sulle soluzioni da trovare”, ha aggiunto la cantante, che ha ottenuto il ‘consenso’ di tutti i suoi affezionatissimi fan.