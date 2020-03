Coronavirus, è arrivato il nuovo comunicato da parte della Mediaset che fa sapere un’importante decisione sulla messa in onda di Amici e sul GF Vip.

Come bene sapete, a causa dell’emergenza Coronavirus, tantissimi e diversi programmi Mediaset sono stati sospesi. Ci riferiamo, ad esempio, ad Avanti un Altro e Uomini e Donne. Che, nonostante le ultime puntate siano state già registrate, hanno subito un duro stop. Non sappiamo quando andranno in onda i nuovi appuntamenti, fatto sta che, qualche ora fa, Mediaset ha reso noto un nuovo comunicato in cui si leggono delle importanti e notevoli novità riguardo a diversi programmi di intrattenimento delle proprie reti. In particolare, facciamo riferimento ad Amici, al Grande Fratello Vip e Striscia la Notizia. Ecco. Questi sono gli unici programmi che, fino a questo momento, continuano ad andare in onda. Cosa succederà, però, adesso che il decreto del premier Giuseppe Conte si è inasprito? Ecco. È proprio su questo punto che si basa il nuovo comunicato della Mediaset. Ecco cosa dice al riguardo.

Mediaset, nuovo comunicato su Amici, GF Vip e Striscia la Notizia per il Coronavirus

In occasione del nuovo decreto del premier Giuseppe Conte che inasprisce ancora di più le misure restrittive utili al contenimento del contagio da Coronavirus, anche l’azienda Mediaset ha avuto qualcosa da dire. Qualche ora fa, sul canale social ufficiale, è stato pubblicato un nuovo comunicato. Dove si rende nota la decisione che, in seguito a quanto stabilito dal governo, l’azienda di Cologno Monzese ha preso. Non soltanto riguardo ai programmi riguardanti la cronaca, ma anche riguardo ai maggiori programmi di intrattenimento. Parliamo, quindi, di Striscia la Notizia, Grande Fratello Vip ed Amici. Dopo la sospensione di diversi programma con puntate già registrate, soltanto questi tre programmi sono continuati ad andare in onda. Cosa avranno deciso, però? Vediamo tutti i dettagli.

Stando a quanto si apprende dal comunicato ufficiale di Mediaset, sembrerebbe che Amici, Grande Fratello Vip e Striscia la Notizia continueranno ad andare in onda per regalare al pubblico delle ore spensierate e di ‘distacco’ da questa drammatica realtà.

Le finali di Amici e Grande Fratello Vip

Seppure abbiano avuto il ‘lasciapassare’ dall’azienda Mediaset, è bene sapere che, molto presto, sia il Grande Fratello Vip che Amici termineranno. In primis, venerdì 3 Aprile andrà in onda la finale della diciannovesima edizione del talent di Maria De Filippi. Mentre Alfonso Signorini l’8 Aprile sarà al timone dell’ultima puntata del reality di Canale 5. Ricordiamo, infatti, che inizialmente il GF Vip sarebbe dovuto terminare a fine Aprile. Ma, a causa del Coronavirus, ha subito una drastica riduzione.