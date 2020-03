Belen Rodriguez in una diretta Instagram sul profilo ufficiale del settimanale Chi si è raccontata a 360 gradi ad un giornalista del settimanale: alcune sue parole su Emma Marrone sono davvero sorprendenti.

In emergenza Coronavirus tutti sono costretti a restare nelle proprie case per evitare contagi. Tutti i VIP per fortuna, in questo periodo di isolamento domestico, regalano intrattenimento ai loro fan tramite i social network. Sono tantissime le dirette Instagram che si vedono ogni giorno. In questo pomeriggio di 25 marzo, Belen Rodriguez ha raccontato un po’ di sè in una diretta Instagram sul profilo di Chi ad un giornalista del settimanale. Tantissime le sue parole e rivelazioni, alcune delle quali hanno lasciato senza parole il pubblico. Una riguarda il suo rapporto con Stefano ed una sua ‘insicurezza’ provata quando l’ha conosciuto. Ecco l’intervista della famosa showgirl argentina.

Belen Rodriguez confessa: “Quando mi sono fidanzata con Stefano copiavo Emma”

Belen Rodriguez attraverso il profilo Instagram del settimanale Chi si è raccontata a 360 gradi. “Ci sono personalità leader, ero così quando ero piccola. Crescendo, prendendo colpi, ho imparato a saper stare un passo indietro, un carattere troppo forte è impegnativo” sono le prime sue parole. L’argentina ha ripercorso il suo arrivo in Italia e si è anche esibita per qualche secondo con il brano di Andrea Sannino, ‘Abbracciame’. Durante la diretta ha salutato il pubblico di Instagram anche Stefano De Martino, suo marito. E’ arrivata poi la domanda su Cecilia Rodriguez: ‘diventerà mamma in questo periodo di isolamento a Trento?’. La risposta di Belen è stata la seguente: “Cecilia ci sta pensando. Arriveranno, Santiago non rimarrà solo. Lo farà forse prima lei, non lo so”.

La showgirl ha risposto poi ad una domanda riguardo i suoi ex ed i rapporti. Belen non ha avuto vergogna a svelare di aver provato ad ‘emulare’ Emma Marrone quando era fidanzata con Stefano. “Tutti i rapporti che ho avuto mi hanno fatto crescere tanto, ognuno in modo diverso. Che io ho cambiato i miei uomini è un falso mito. Quando mi fidanzai con Stefano, lui era con Emma, io con Fabrizio, cantavo a casa. Lui aveva a fianco una cantante bravissima, ed io volevo essere brava come lei in quel settore. La copiavo. Quando tu ti innamori di una persona provi ad emulare i suoi ex” sono state le parole dell’argentina.