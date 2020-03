Emma Marrone, l’annuncio a sorpresa arriva sui social: “Io ci sono”, il post della cantante emoziona i followers.

Una serata di musica e spettacolo, per sostenere la raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile. Sarà questo “Musica che unisce”, lo spettacolo in onda in prima serata, martedì 31 marzo 2020. Saranno davvero tanti gli ospiti che interverranno nella serata, naturalmente inviando la propria performance direttamente da casa. Niente palco e niente interruzioni pubblicitarie. Tantissimi artisti daranno il loro contributo per la lotta al Coronavirus. E non solo cantanti, ma anche illustri esponenti del mondo della danza del cinema e dello sport. Tra i cantanti che parteciperanno alla serata, ci sarà anche Emma Marrone. L’annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram qualche ora fa.

Emma Marrone, l’annuncio a sorpresa sui social: “Musica che unisce, io ci sono”

Ci sarà anche Emma Marrone nella splendida serata organizzata da Rai Uno per aiutare la Protezione Civile, impegnata nell’emergenza Coronavirus. “Musica che unisce” è il nome dello spettacolo in onda martedì 31 marzo. Uno spettacolo unico, in cui interverranno tantissimi artisti. Andrea Bocelli, Alessandra Amoroso, Cesare Cremonini, Gigi D’Alessio, Tiziano Ferro, Negramaro, Gianni Morandi e tantissimi altri daranno vita a una serata ricca di emozioni. Ci sarà anche l’ex vincitrice di Amici Emma Marrone, che ha confermato la sua presenza sul suo profilo Instagram qualche ora fa:

Martedì 31 marzo, Rai 1, ore 20.35. Musica che unisce. Io ci sono”, questo l’annuncio di Emma sui social: un annuncio che emoziona i fan della cantante, pronti a collegarsi martedì, per una serata ricca di emozioni. Una serata alla quale parteciperanno anche tanti big del cinema e della danza: ci saranno Luca Zingaretti e Paola Cortellesi, e l’étoile Roberto Bolle. Dal mondo dello sport, Federica Pellegrini, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Roberta Vinci.