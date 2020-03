GF Vip, Fabio Testi ammette: “Volevo dare un bacino a Paola Di Benedetto”

Fabio Testi racconta senza freni la sua esperienza al GF Vip, poi ammette: “Volevo dare un bacino a Paola Di Benedetto”, ecco le sue parole nel dettaglio.

Fabio Testi è uscito la settimana scorsa dal Grande Fratello Vip. L’attore aveva chiesto al pubblico di essere votato perché sentiva la necessità di parlare con i suoi figli, in particolare con Fabio Junior, che vive in Cina. Se da un lato, dunque, c’è il dispiacere per la fine di questa incredibile avventura, dall’altro Testi è contento di essere tornato alla sua vita di sempre e ora è in continuo contatti con i suoi figli. A raccontarlo è proprio lui in una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, nella quale ha svelato anche alcuni dettagli su un ‘particolare’ episodio avvenuto durante l’ultima diretta del GF Vip. Parliamo di quando è stato mandato in onda un servizio su Fabio e Paola Di Benedetto, che dopo aver avuto una furiosa lite qualche settimana fa, si sono riappacificati qualche giorno prima che Testi abbandonasse la casa. Dopo il video del loro chiarimento, l’attore si è girato verso Paola e l’ha quasi baciata sulle labbra, creando un attimo di ‘imbarazzo’ in diretta. Nell’intervista a ‘Chi’, Fabio ha spiegato cos’è successo veramente in quel momento: ecco le sue parole.

Fabio Testi senza freni: “Volevo dare un bacino a Paola Di Benedetto”, ecco le parole dell’attore a ‘Chi’

Fabio Testi è stato uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua uscita è dispiaciuta moltissimo agli altri concorrenti della casa, che lo vedevano come un ‘fratello maggiore’, oltre che apprezzare le sue doti culinarie, visto che l’attore era il cuoco ufficiale della casa. In un’intervista al settimanale ‘Chi’, Fabio ha raccontato di aver voluto vivere l’esperienza del GF mettendo da parte il suo lavoro di attore e facendosi conoscere come persona: “Volevo regalare un pezzo di Fabio testi nella sua naturalezza: in mutande, che cucina, che fa un pisolino…”, ha raccontato.

Infine, sull’episodio del ‘quasi bacio’ a Paola Di Benedetto, Testi ha ammesso: “Volevo darle un bacino, una cosa casta. Anzi, non proprio casta, ma è stato un istinto, un’abitudine”, ha precisato.