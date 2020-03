GF Vip, Alfonso Signorini nota il ‘particolare’ dettaglio in studio: “Prego la regia di inquadrarlo”, ecco cos’è successo in diretta.

Il Grande Fratello Vip regala, come sempre, grandissime emozioni e tanti imperdibili colpi di scena. La puntata di questa sera, l’ultima prima della semifinale, prevede due eliminazioni e l’elezione del secondo finalista, che farà compagnia a Sossio Aruta, votato dal pubblico la scorsa settimana. Anche questa sera Alfonso Signorini è andato in onda direttamente da Milano, anche se in un nuovo studio, sempre senza pubblico. L’unico a fargli compagnia è Pupo, che come sempre esprime le sue opinioni sui concorrenti senza troppi peli sulla lingua. La puntata di questa sera è stata caratterizzata dal video messaggio di Adriana Volpe, che ha voluto salutare tutti i suoi ex compagni di avventura dopo aver abbandonato il gioco. Non sono mancati gli scontri, come quello tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che ieri sono arrivate quasi alle mani. L’ex soubrette di Mike Bongiorno si è scusata con il pubblico per i toni troppo accesi, e lo stesso ha fatto Fernanda. Non è mancato lo scontro anche tra Sossio Aruta e Antonio Zequila, che continuano a contendersi la ‘leadership’ della casa. Tra le varie dinamiche della casa, però, c’è stato un momento davvero imperdibile, in cui Alfonso Signorini ha voluto mostrare al pubblico un ‘particolare’ dettaglio: “Prego la regia di inquadrarlo”, ecco a cosa si riferiva.

GF Vip, Alfonso Signorini mostra il ‘particolare’ dettaglio: “Prego la regia di inquadrarlo”, ecco cos’è successo

Alfonso Signorini questa sera ha dovuto affrontare le tante liti che sono accadute durante la settimana all’interno della casa, una su tutte quella tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Ma tra uno scontro e un altro, il conduttore ha regalato al pubblico un momento davvero simpatico, quando ha notato un ‘particolare’ dettaglio e ha chiesto alla regia di inquadrarlo. Di cosa si tratta? Beh, la risposta è davvero inaspettata. Alfonso ha notato improvvisamente i calzini di Pupo e ha voluto mostrarli anche al pubblico. “Prego la regia di inquadrare il calzino di Pupo, perché sono i dettagli che fanno la differenza”, ha scherzato il direttore di ‘Chi’.

I calzini dell’opinionista sono davvero eleganti e soprattutto molto ‘particolari’, perché sono caratterizzati da tante righe colorate. Un dettaglio che non è passato inosservato all’attento sguardo di Alfonso Signorini, il quale si è complimentato subito dopo anche con alcuni concorrenti nella casa per il loro look della serata. Avete visto anche voi?