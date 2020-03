GF Vip Clizia Incorvaia, la dedica inaspettata per Paolo Ciavarro: “Un mese fa…”, il post non è passato inosservato.

Manca davvero poco alla fine del Grande Fratello Vip. Un’edizione, questa, che ha regalato colpi di scena ed emozioni a non finire. Merito del cast stellare messo su da Alfonso Signorini, per la prima volte nelle vesti di conduttore dello show, dopo anni da opinionista. E, anche quest’anno, nella Casa più spiata della tv è nato un amore. Un amore che ha fatto emozionare milioni di telespettatori. Parliamo, ovviamente, della storia nata tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Una storia nata pian piano: i due concorrenti si sono avvicinati con pudore, rispettando i tempi l’uno dell’altro. Ed è stata proprio la ‘purezza’ del loro sentimento a far battere il cuore dei fan. Un sentimento che, oggi, i due concorrenti non nascondono più. Paolo continua a mandare messaggi e dediche a Clizia direttamente dalla Casa, dove è ancora ‘rinchiuso’. E la Incorvaia risponde senza esitazione, attraverso i social. Un botta e risposta dolcissimo, che i fan seguono con emozione. E, proprio poco fa, è arrivata una nuova dedica di Clizia per il suo Paolo. Un post da brividi, scopriamolo insieme.

GF Vip Clizia Incorvaia, la dedica inaspettata per Paolo Ciavarro: il post emoziona i fan di Instagram

Sono tanti i post che Clizia Incorvaia dedica al suo Paolo Ciavarro su Instagram. D’altronde, è l’unico modo per tenersi in ‘contatto’ virtualmente col concorrente, che è ancora nella Casa del Grande Fratello Vip. E, qualche ora fa, la bellissima modella ha dedicato un nuovo post al suo ‘principe’, che non è passato inosservato. Parole dolcissime, accompagnate da uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. Date un’occhiata:

“Un mese fa, ho chiuso la porta rossa e ho aperto però un’altra porta, più segreta, chiusa ormai da tempo…di cui pensavo fosse stata persa la chiave”. Questa la didascalia che Clizia scrive nel post pubblicato qualche ora fa su Instagram. La concorrente ricorda il momento in cui ha dovuto lasciare la Casa del GF Vip, pubblicando lo scatto del dolcissimo saluto con Paolo. Che ringrazia per aver aperto la ‘porta più segreta’, quella del suo cuore. Il post, in pochissimo tempo, è stato invaso da una pioggia di likes e commenti. Tra cui spiccano quelli di due ex concorrenti del GF Vip:

Anche Rita Rusic e Elisa De Panicis lasciano numerosi cuoricini a Clizia, che si conferma una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. E voi, cosa pensate della coppia nata nella casa? Vi piacciono Paolo e Clizia insieme?