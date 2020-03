GF Vip, la concorrente non trattiene le lacrime mentre fa le valigie: “È casa mia”; è accaduto poco fa.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata che si preannuncia ricca di sorprese. Senza dubbio, si parlerà della lite furibonda di questa notte, che ha visto coinvolte Fernanda Lessa e Antonella Elia. Una lite che farà tanto discutere. Ma non sarà l’unico colpo di scena della serata. Come nella scorsa puntata, infatti, anche questa sera ci sarà una doppia eliminazione. Un eliminato sarà scelto tra i tre nominati della settimana, ma un altro televoto ‘lampo’ sarà aperto questa sera stessa. Motivo per cui i concorrenti sono tutti a rischio eliminazione. E, durante questo pomeriggio, hanno preparato le valigie per un’eventuale uscita. È proprio durante questo ‘rito’ che una delle concorrenti non è riuscita a trattenere le lacrime. Si tratta di Paola Di Benedetto. Scopriamo cosa è accaduto.

GF Vip, la concorrente non trattiene le lacrime mentre fa le valigie: “Mi sembra passata una vita”

Un’emozione davvero forte, quella vissuta da Paola Di Benedetto questo pomeriggio. La concorrente è scoppiata in lacrime mentre preparava le valigie. L’ipotesi di lasciare la casa dove ha vissuto per tutti questi mesi le ha provocato una reazione molto particolare. Paola racconta a Sara di essere divisa a metà: da un lato sarebbe contenta di uscire, ma dall’altro no: “Mi fa strano. Son contenta se esco, ma mi sembra passata una vita. È casa mia”, esclama l’ex Madre Natura, che viene raggiunta da un caldo abbraccio di Antonella Elia. “È emozionante, una vita abbiamo vissuto”, commenta Antonella. Anche Sara è d’accordo con le amiche: “Ce lo porteremo tutta la vita dietro questo ricordo”.

Un momento davvero emozionate, quello vissuto dalle gieffine in camera da letto. E, tra qualche ora, scopriremo chi lascerà la casa e abbandonerà definitivamente il reality di Canale 5. Appuntamento a questa sera, alle ore 21.30, su Canale 5.