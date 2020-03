GF Vip, chi sono gli eliminati e qual è il nome del secondo finalista

GF Vip, chi sono gli eliminati della puntata del 25 marzo e qual è il nome del secondo finalista di questa edizione: ecco tutti i dettagli.

Il Grande Fratello Vip volge al termine. Tra due settimane, e precisamente mercoledì 8 aprile ci sarà la finale di questa edizione del reality di Canale 5, per cui la puntata di questa sera è l’ultima prima della semifinale. Le emozioni, come sempre, non mancano. A inizio puntata Alfonso Signorini ha annunciato che la puntata si sarebbe svolta in un nuovo studio, sempre a Milano, senza nessun collegamento con gli studi di Roma. Una situazione sempre più surreale, ma gli autori e la produzione hanno deciso di andare avanti per continuare a regalare qualche ora di sorrisi e intrattenimento a chi lo vuole. La puntata di questa sera è davvero intensa e prevede ben due eliminazioni, ma soprattutto l’elezione del secondo finalista. La settimana scorsa il pubblico ha deciso di mandare in finale Sossio Aruta. Chi gli farà compagnia? Scopriamolo insieme!

GF Vip, chi sono gli eliminati del 25 marzo

La puntata del Grande Fratello Vip del 25 marzo è davvero ricca di emozioni e sta per decretare due nuove pesantissime uscite, a un passo dalla semifinale. In nomination ci sono Antonella Elia, Licia Nunez e Fernanda Lessa. Tre prime donne di questa edizione, grandissime protagoniste fino ad ora. Chi ha abbandonato la casa? La prima a salvarsi è stata Licia, che ha lasciato ‘sospese’ le altre due concorrenti. Fernanda e Antonella hanno ricevuto delle belle sorprese e hanno anche avuto l’opportunità di abbracciarsi dopo le pesanti liti di queste settimane. Alla fine il pubblico ha deciso di far uscire dalla casa Fernanda Lessa. Dopo questa prima eliminazione, ce ne sarà un’altra, ma non sappiamo ancora con quale dinamica avverrà. Sarà Alfonso Signorini a svelare tutto nel corso della serata, spiegando ai concorrenti come si svolgerà la seconda eliminazione.

Chi è il secondo finalista di questa edizione

Oltre alle due eliminazioni previste, però, un’altra grande sorpresa attende i concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa sera, infatti, ci sarà l’elezione del secondo finalista dopo Sossio Aruta, che è stato scelto al televoto la settimana scorsa.