GF Vip, lite shock tra Fernanda Lessa e Antonella Elia: le concorrenti arrivano alle mani, cosa è successo durante la notte nella Casa.

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello Vip. Una finale anticipata: a causa del Coronavirus, il reality chiuderà prima, esattamente l’8 aprile. Un’edizione, questa, che ci ha regalato infinite emozioni e colpi di scena. Ma non sono mancate le liti. L’ultima, davvero accesa, è scoppiata questa notte, tra due ‘rivali’ storiche della Casa, Fernanda Lessa ed Antonella Elia. Le due concorrenti arrivano persino alle mani, spintonandosi più volte a vicenda. La discussione sarebbe nata a causa di alcuni pacchi di biscotti che Fernanda ha preso per sé, scatenando la furia di Antonella. Scopriamo nei dettagli cosa è successo durante la notte tra le due concorrenti.

GF Vip, lite shock tra Fernanda Lessa e Antonella Elia: “Mi hai messo le mani addosso!”

Scene davvero forti, quelle a cui abbiamo assistito qualche ora fa nella Casa del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta che Antonella Elia e Fernanda Lessa litigano, ma, questa notte, si è sfiorata davvero la rissa. Tutto è nato a causa di alcuni pacchi di biscotti presi da Fernanda. “Tre pacchi di biscotti, adesso li ridai gentilmente”, inizia Antonella. Ma le due si avvicinano un po’ troppo, arrivando a spintonarsi a vicenda. Antonella sbotta: “Cosa hai fatto? Mi hai messo le mani addosso! Che mi spingi così?!. E Fernanda ripete: “Vieni, vieni!”. A separare le due concorrenti sono dovuti intervenire Antonio Zequila, Licia Nunez, Sossio Aruta ed Andrea Denver, che hanno cercato di placare gli animi. Nella confusione, Antonio ‘rimprovera’ Sossio, consigliandogli di far allontanare Antonella. Ma il napoletano sembra essere dalla parte della Elia: “Ma ha ragione, che c**** metti le mani nella roba e te la prendi?”. Insomma, una lite che farà discutere un bel po’, nella puntata di questa sera del reality. Una puntata che si preannuncia interessante: le anticipazioni sono davvero succulente.

Come mercoledì scorso, anche questa sera assisteremo a una doppia eliminazione: oltre al televoto settimanale, ci sarà l’apertura di un televoto ‘flash’. Dal quale, avremo anche il verdetto del secondo finalista ufficiale, che si unirà a Sossio. Per i vip, inoltre, ci sarà un video messaggio della loro ex compagna di avventura Adriana Volpe. Una puntata da non perdere, insomma. Appuntamento a questa sera, ore 21.30, su Canale 5! La Casa più spiata della tv vi aspetta.