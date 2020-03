Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera 25 marzo del GF VIP, ha fatto i complimenti a tre concorrenti della casa più spiata d’Italia per i loro look da urlo.

Questa sera, mercoledì 25 marzo, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. La diretta si è aperta con uno splendido video messaggio di Adriana Volpe: la conduttrice ha salutato tutti i suoi ex compagni d’avventura dopo la sua decisione di abbandonare il programma per un problema familiare. Ad attirare l’attenzione di tutti anche gli outfit delle concorrenti presenti in casa: Paola di Benedetto, Teresanna Pugliese e Fernanda Lessa sono davvero splendide questa sera ed anche Alfonso Signorini, in collegamento dallo studio, ha voluto fare i suoi complimenti per i look. Ecco le parole del conduttore.

Grande Fratello VIP, look da urlo delle concorrenti: arrivano i complimenti da Alfonso Signorini

Nella puntata di questa sera, mercoledì 25 marzo, del Grande Fratello VIP tre coinquiline della casa più spiata d’Italia indossano un look davvero incredibile. Hanno catturato l’attenzione di tutti con la loro bellezza: anche Alfonso Signorini, in collegamento dallo studio, ha voluto fare i complimenti a Paola di Benedetto, Teresanna Pugliese e Fernanda Lessa per il loro look. “Fatti vedere nel tuo splendore, sei favolosa” ha detto all’ex tronista napoletana. “Adoro anche la gonna della nostra Paola. Senza nulla togliere a nessuno ma un plauso alla bellezza di Fernanda: questa sera è bellissima” sono state le parole del conduttore del Grande Fratello VIP.

Ma cosa indossano le tre concorrenti? Teresanna un tailleur color fuxia, l’ex Madre Natura per la diretta ha scelto una maglia bianca con una gonnellina rosa fatta di piume. Fernanda Lessa invece indossa un magnifico abito da sera. Con i loro look hanno lasciato a bocca aperta il pubblico di Canale 5 ed anche il conduttore!