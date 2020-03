Nella puntata di questa sera, mercoledì 25 marzo 2020, è arrivata una sorpresa per i concorrenti della casa del GF VIP: Adriana Volpe con una lettera ha salutato tutti i suoi ex coinquilini.

La puntata del Grande Fratello VIP questa sera di 25 marzo si è aperta con uno splendido video messaggio di Adriana Volpe. La conduttrice Rai ha abbandonato la casa di Cinecittà ed i suoi compagni per gravi problemi familiari: questa sera è così ‘rientrata’ nel salotto tramite uno splendido video in cui ha salutato tutti con parole emozionanti. Ecco le sue parole.

Grande Fratello VIP, la lettera di Adriana Volpe: “Quanto è cambiato il mondo da quando siamo entrati nella casa”

Adriana Volpe ha salutato i suoi ex compagni d’avventura con un video messaggio mandato in onda nella diretta di questa sera, mercoledì 25 marzo. I concorrenti del Grande Fratello VIP sono apparsi subito molto emozionati e provati per le parole che la loro ex coinquilina ha utilizzato per loro. “Quant’è cambiato il mondo da quando siamo entrati nella casa del Grande Fratello. Provo incredulità e tristezza“: comincia così la lettera di Adriana Volpe. Ha poi salutato uno ad uno. Paola è la prima, ed infatti la giovane, ex Madre Natura, è scoppiata subito in lacrime. “Io e te ci siamo scelte, abbiamo condiviso il letto dove abbiamo pianto, ci siamo strette la mano, abbiamo riso” sono le parole della conduttrice Rai. “Con Patrick è stato feeling dal primo minuto, mi hai sempre strappato un sorriso e quanti scherzi insieme. Fernanda io ti sono stata vicina in questo viaggio, e tu mi hai letto sempre negli occhi. Ti bastava uno sguardo per capire il mio pensiero, ti voglio bene. Paolo, quante volte mi hai fatto compagnia, e poi i bucatini alle 4 del mattino chi li scorsa. Denver sei un ragazzo generoso e gentile, la tua capacità di commuoverti racconta ciò che io e gli altri abbiamo conosciuto di te, non cambiare mai” ha proseguito così l’ex concorrente del GF VIP, costretta ad abbandonare il programma per un problema familiare. Per Antonella poi: “Abbiamo legato, discusso, come le onde del mare ma sempre guardandoci negli occhi. Mi chiedesti ‘Perchè lo fai?’, perchè ti voglio bene. Antonella ci vedremo fuori”. Ha concluso salutando tutti gli altri della casa ed ha augurato agli italiani di tornare presto alla normalità. Infine ha mostrato un disegno realizzato dalla figlia Giselle.