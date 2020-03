Mara Venier, il marito la riprende di nascosto: ‘beccata’ proprio in quel momento, ecco cosa stava facendo la nota conduttrice televisiva.

Mara Venier è sempre molto presente e attiva sui social, perché le piace condividere l sua vita quotidiana con i suoi tantissimi fan. Il profilo Instagram della conduttrice conta ben 1 milione e 900mila followers ed è pieno di foto e video che documentano le sue giornate, dai momenti di lavoro a Domenica In a quelli ‘familiari’ con suo marito Nicola Carraro, per il quale cucina sempre con tanto amore. I due hanno un bellissimo rapporto e si sostengono sempre a vicenda, come dimostrano sui social e in tv. Poco fa la conduttrice ha pubblicato su Instagram una foto in cui è stata ripresa di nascosto proprio da suo marito, che l’ha ‘beccata’ in un momento molto ‘particolare’: ecco cosa stava facendo la ‘zia’ d’Italia.

Mara Venier è innamoratissima di suo marito Nicola Carraro, e lo stesso vale per lui. I due si mostrano spesso insieme sui social mentre giocano e scherzano insieme, dimostrando tutta la loro complicità. Poco fa la conduttrice di Domenica In ha pubblicato sui social una foto davvero imperdibile, in cui è stata ripresa di nascosto da suo marito, che l’ha ‘beccata’ mentre era intenta in una particolare attività, con un outfit ‘singolare’. Mara, infatti, è stata fotografata di spalle mentre era sul suo terrazzo a stendere il bucato. “Le foto a tradimento di mio marito”, scrive la conduttrice nella didascalia dello scatto, che la ritrae particolarmente ‘imbacuccata’ per il freddo.

“Oggi a Roma si gela”, scrive la Venier, che indossa un maglione di lana e un grosso cappello, oltre ai calzettoni negli infradito. Un outfit tipicamente casalingo, insomma, che suo marito ha voluto simpaticamente immortalare.