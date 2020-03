Rudy Zerbi, il botta e risposta su Instagram con un’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta e cos’è successo nel dettaglio.

Rudy Zerbi è uno dei professori più severi e allo stesso tempo amati della scuola di Amici. In questa edizione in particolare, il prof di canto sta dimostrando tutta la sua ironia e auto ironia, visto che ogni venerdì viene messo ‘in difficoltà’ da Maria De Filippi, che lo costringe sempre a prove di canto e ballo e a dei ‘fastidiosi’ gavettoni in diretta, facendo sempre divertire il pubblico. Tutti conoscono la forte personalità di Rudy, che dice sempre quello che pensa senza filtri, anche quando commenta gli allievi di Amici. A proposito della sua schiettezza, Zerbi poco fa ha avuto un piccolo ‘battibecco’ su Instagram con un’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Rudy Zerbi è sempre molto schietto e dice sempre quello che pensa senza filtri, anche quando commenta i post su Instagram. Poco fa il professore di canto di Amici ha avuto un botta e risposta con un’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ancora oggi lavora nella redazione del programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Laura Frenna, grande protagonista del trono di Andrea Damante, che alla fine scelse Giulia De Lellis. Laura ha pubblicato un post in cui ha invitato tutti a pensare positivo in questo momento delicato e difficile a causa dell’emergenza Coronavirus. Zerbi ha commentato le sue parole dicendo che una frase del genere non è il massimo da dire in questo periodo. Il commento di Rudy sembrerebbe avere una vena di ironia in riferimento all’utilizzo del termine ‘positivo’. In ogni caso, Laura ha voluto rispondere ‘per le rime’.

“Bisogna spronare tutti a pensare positivo e a mettercela tutta. Te lo dice una che ha tutta la famiglia a MIlano. Se non pensassi positivo sarebbe la fine per me”, spiega Laura. Voi da che parte state?