Coronavirus, l’appello video dei protagonisti del Trono Over: “State a casa”

Il video pubblicato su Instagram da Anna Tedesco raccoglie la voce dei protagonisti del Trono Over e l’appello: “State a Casa”.

L’importanza di rimanere a casa in questo strano e particolare periodo storico è evidente. Moltissimi personaggi famosi, della tv, del cinema, della musica e dello spettacolo hanno lanciato appelli social con l’hashtag, #IoRestoACasa e ora anche i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne si sono uniti al coro. In un video infatti si vedono molte dame e cavalieri del programma di Maria De Filippi, uniti in un video che richiamano i loro fan all’ordine di rimanere a casa.

Anna Tedesco e la sensibilità per l’emergenza

Il profilo di Anna Tedesco, una delle donne più amate e controverse del Trono Over di Uomini e Donne, negli ultimi giorni si era riempito di messaggi relativi all’emergenza Coronavirus. Diversi appelli a rimanere a casa, alcune immagini dedicate al coraggio degli infermieri e anche un bellissimo video dedicato a Gubbio. Anna infatti vive in questa meravigliosa cittadina e ha condiviso un video con la colonna sonora di Fiorella Mannoia, Il Peso del Coraggio, in cui vengono mostrate prima delle immagini in bianco e nero di una città deserta. Poi a colori la vita che riprende per le vie della città. Un augurio insomma, accompagnato come sempre dall’hashtag #AndràTuttoBene e #IoRestoACasa.

Uomini e Donne Over: il video dei protagonisti “State a casa”

Da poche ore sul profilo della Tedesco è però comparso anche un video che vede protagonisti alcuni personaggi famosi del Trono Over di Uomini e Donne. Tutti loro, ognuno dalla propria casa, ha inviato un messaggio di speranza e ha ribadito l’importanza di rimanere a casa. “Solo chi sogna può volare – dichiara Anna nel video – Solo chi sta a casa può sperare. Io sto a casa e voi?”. A seguire vediamo Aurora che dichiara di rimanere a casa insieme ai suoi gatti che trasmettono solo amore. Carlotta aggiunge: “Non importa chi tu sia o come ti chiami, ma se non sei utile alla società resta a casa”. Vediamo poi il volto di Cristina, ex compagna di David che sostiene che in molti ancora non abbiano capito l’importanza di rimanere a casa e a lei segue Diana che si accoda all’appello di rimanere a casa. Nel video pubblicato sui social di Anna Tedesco compare poi anche il Batman della trasmissione, Marco: “Ciao a tutti, mi raccomando, restate a casa!”. Sbrigativo, ma incisivo, come sempre. Vediamo poi anche Stefano, ex fidanzato di Pamela, che chiede un piccolo sforzo per uscirne tutti migliori e sani e salvi il prima possibile.

Chiosano poi Roberta e Simonetta, che invitano ancora una volta a rimanere a casa perché insieme ce la faremo. Veronica aggiunge poi: “Per me, per te, per voi, io resto a casa, solo così andrà tutto bene”.