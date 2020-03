Uomini e Donne, Giulia D’Urso è incinta? La sua risposta non lascia dubbi

Giulia D’Urso è incinta? La risposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Giulio Raselli non lascia dubbi

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono una delle coppie nate nell’edizione corrente di Uomini e Donne. I due sono anche una delle coppie più discusse: il loro percorso nel programma di Maria De Filippi, infatti, ha generato non poche polemiche. L’arrivo della D’Urso ha praticamente stravolto il trono di Raselli, fino ad allora preso fortemente da Giovanna Abate. Le numerose segnalazioni sulla coppia, inoltre, hanno fatto storcere il naso al pubblico del programma e soprattutto agli opinionisti. Gianni Sperti, ad esempio, non ha mai creduto nel colpo di fulmine. La storia d’amore tra Giulio e Giulia, però, prosegue dopo la fine del programma. I due sono andati a convivere ed hanno progetti in cantiere molto ambiziosi.

Giulia D’Urso è incinta? Le sue parole

Nei giorni scorsi è trapelato un gossip sulla coppia formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Secondo un’indiscrezione trapelata sul web, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe incinta. La D’Urso, in un’intervista rilasciata al magazine del programma, ha rotto finalmente il silenzio sulla presunta gravidanza: “La cosa ci ha fatto molto ridere. Sul web leggiamo tantissime fake news. Su di noi sono state dette tantissime cose. Pensavano addirittura ci fossimo lasciati. Non ci interessa smentire tutto, anche perchè non riusciremmo a starci dietro“. L’ex corteggiatrice, dunque, smentisce categoricamente la notizia sulla presunta gravidanza. Giulio e Giulia non aspettano un bambino, ma sicuramente rientra nei progetti a breve o lungo termine.

Nell’intervista è intervenuto anche Giulio, che ha espresso un suo giudizio anche su Giovanna Abate, sua ex corteggiatrice: “Giovanna è uguale a quando era corteggiatrice, ma di sicuro andando si renderà conto di quanto è difficile e forse mi capirà“.