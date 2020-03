Achille Lauro è rimasto bloccato a Roma per via dell’emergenza Coronavirus, lo ha raccontato in una Instagram story: il famoso cantante non può tornare a casa. Ecco cosa ha raccontato.

Achille Lauro è bloccato in un Airbnb: il lungo messaggio su Instagram svela tuttoL’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia ed il resto del mondo: tutti i cittadini sono costretti a restare nelle proprie case per evitare eventuali ed ulteriori contagi. Molte persone non erano con le proprie famiglie o nelle proprie abitazioni quando il governo ha bloccato gli spostamenti: uno di questi è Achille Lauro. Il cantante, ex protagonista del Festival di Sanremo 2020 per la sua esibizione che ha fatto chiacchierare tantissimo, ha raccontato dove si trova adesso con una Instagram story. Ecco le sue parole.

Coronavirus, Achille Lauro: “Sono bloccato qui da 20 giorni”, il messaggio su Instagram

Achille Lauro non torna a casa da un po’: il giovane cantante quando c’è stata la chiusura definitiva delle attività commerciali e dei comuni non era in famiglia. L’ex concorrente del Festival di Sanremo 2020 che ha fatto molto parlare di sé ha raccontato cosa sta vivendo in questi giorni in una Instagram story.

“Due ore prima della chiusura definitiva delle attività commerciali e dei comuni, eravamo a Roma per una session in studio. Siamo rinchiusi da 20 giorni in un Airbnb. Abbiamo dovuto ricomprare tutto ciò che serviva per produrre la musica: scheda audio, microfono, cuffie e casse monito” spiega l’autore di ‘Me ne frego’. “Siamo rimasti in due” continua spiegando che un batterista è nelle Marche, un chitarrista alle Maldive ed un pianista a Roma. Conclude il messaggio con una splendida notizia per i suo i fan: “16 marzo“, il prossimo brano, uscirà il 3 aprile. Cosa dobbiamo aspettarci dal mitico Achille? Restiamo in attesa!

