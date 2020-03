Alba Parietti ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi nell’anniversario della sua scomparsa con un racconto da brividi sul loro ultimo incontro

Alba Parietti è di sicuro una della showgirl più amate dai telespettatori italiani. Anche lei, così come ha fatto Antonella Clerici, ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi nel giorno della sua scomparsa con un post che fa commuovere tutti i suoi followers. Il conduttore televisivo è venuto a mancare il 26 marzo di due anni fa, precisamente nel 2018, e da allora è sempre molto vivo il ricordo nelle persone che l’hanno conosciuto e con cui ha lavorato. Con Carlo Conti ed Antonella Clerici aveva un rapporto particolare, ma tutti possono dire di aver conosciuto una persona fantastica.

Alba Parietti, il post commovente per Fabrizio Frizzi: “L’ultima volta che ti vidi…”

Ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi, Alba Parietti, con un lungo post in cui racconta di un episodio particolare. Si parla dell’ultima volta in cui lo video, erano in una Chiesa. Ma vediamo cosa dice il suo messaggio:

“L’ultima volta che ti vidi , eravamo a salutare Bibi per l’ultima volta , ci abbracciammo fortissimo sulla porta della chiesa. Avevi uno sguardo perso e mi dicesti “ me ne vado , qui è tutto troppo triste”. Uscisti dalla chiesa, gremita e ti vidi andartene solo in mezzo alla gente , di schiena , la gente ti salutava e tu facesti con la mano un segno di saluto. Era come un addio . E’ stata l’ultima volta che vidi. Ma mi sei rimasto nel cuore con la tua dolcezza, la tua ironia la tua educazione il tuo senso civico e dell’umorismo. Proteggi caro @fabriziofrizziofficial perché qui oggi è davvero tutto così triste. Grazie di come sei stato caro Fabrizio”. Le parole di Alba sono davvero commoventi ed al post sono arrivati tantissimi messaggi colmi d’affetto. E’ innegabile: Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della televisione, ma prima ancora nel cuore di chi l’ha conosciuto. Ricordi come questo non possono che rincuorare, soprattutto se accompagnati da foto in cui sorride così.