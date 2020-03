Alberto Angela, il video messaggio che commuove: “Quando tutto sarà finito premiate l’Italia”, le parole su Rai Uno prima di ‘Stanotte a Venezia’.

In questo periodo di grande emergenza per l’Italia, afflitta dall’epidemia del Coronavirus, Rai Uno ha deciso di regalare al pubblico le repliche di alcuni speciali condotti da Alberto Angela, che permettono al pubblico di ‘viaggiare’ in giro per l’Italia pur rimanendo comodamente sul divano di casa, proprio come tutti stanno facendo in queste settimane di quarantena forzata. La sera di mercoledì 25 marzo è andato in onda lo speciale ‘Stanotte a Venezia‘. Un viaggio nel patrimonio naturale e artistico della città della laguna in piena notte, con la partecipazione di tanti grandi ospiti. Prima della messa in onda dello speciale, però, Rai Uno ha mostrato al pubblico un video messaggio di Alberto Angela su tutta la situazione attuale, che ha commosso profondamente il pubblico: ecco le sue parole.

Alberto Angela, il video messaggio che commuove: “Quando tutto sarà finito, premiate l’Italia”

Alberto Angela è intervenuto più volte in queste settimane per parlare dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Anche questa sera, prima che andasse in onda lo speciale ‘Stanotte a Venezia’, Rai Uno ha mostrato al pubblico il video messaggio che Alberto Angela ha registrato direttamente da casa sua. Lo scrittore è riuscito a dire parole molto forti e allo stesso tempo commoventi, che hanno colpito nel segno. “In questo momento di emergenza le nostre antiche radici ci aiutano e ci suggeriscono come affrontare questa situazione. Abbiamo 3mila anni di civiltà alle spalle, forse è questo che ci differenzia dagli altri Paesi”, ha detto Angela.

Non è mancato anche un riferimento al futuro. Alberto Angela ha consigliato agli italiani di non dimenticare, quando l’emergenza sarà finita, tutti coloro che stanno lavorando in prima linea per combattere questa situazione, ma soprattutto tutti quelli che non ci sono più. “Anche voi che state rimanendo a casa state salvando vite. E quando tutto sarà finito e partirete per dei viaggi, premiate l’Italia, così sosterrete il nostro patrimonio”, ha concluso Angela.