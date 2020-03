Amici 19, Javier in crisi: il ballerino interrompe la lezione, “Non sto bene”; cosa è successo al concorrente del talent.

Manca poco al gran finale di Amici 19. Il talent show di Maria De Filippi è giunto alla sua diciannovesima edizione, che si sta rivelando ricca di sorprese e colpi di scena. A partire dall’eliminazione delle squadre: i concorrenti, infatti, si sono sfidati singolarmente, uno contro l’altro, a suon di canti e coreografie. E la competizione quest’anno è davvero alta, soprattutto tra i due ballerini ancora in gara, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Entrambi danzatori di grande livello, non sono mai andati d’accordo, sin dai primi giorni in cui Nicolai ha fatto il suo ingresso nella scuola. E, arrivati al serale, la ‘rivalità’ tra i due ballerini è davvero alle stelle. È forse questo il motivo della crisi di Javier? Negli ultimi giorni, infatti, il ballerino cubano non sembra essere affatto tranquillo. E, nelle immagini in onda oggi nella striscia pomeridiana, Javier ha interrotto una lezione di ballo, apparendo molto turbato.

Amici 19, Javier in crisi: il ballerino interrompe la lezione, cosa è successo

Non sono giorni facili, questi, per Javier. Il ballerino di Amici 19 non sta vivendo bene queste ore che precedono la semifinale del talent. Nella puntata di oggi di Amici, Javier è apparso davvero stanco. Dopo aver espresso il suo disaccordo nei confronti di Eleonora Abbagnato, per alcune giudizi espressi su di lui, il ballerino ha letteralmente sbottato: “Basta con queste cose! Sono inca*****o!”. Ma non è tutto. Il malumore ha accompagnato Javier anche in sala prove: durante le coreografie, il ballerino era poco concentrato e visibilmente turbato. A tal punto che all’improvviso decide di fermarsi. Tutti in sala cercano di capire cosa stia accadendo, ma Javier non sa esprimere ciò che sente, se non con poche parole: “Non lo so, non sto bene.” Insomma, il ballerino non sta vivendo al meglio queste ore che precedono la semifinale di Amici. Che andrà in onda domani sera alle ore 21 e 20. Riuscirà Javier ad accedere alla finalissima del talent?

I semifinalisti ufficiali di Amici 19 sono cinque: Gaia, Nyv, Giulia, Nicolai e Javier. Ma in finale c’è spazio solo per quattro concorrenti. Uno di loro, quindi, dovrà abbandonare il programma domani sera, proprio a un passo dal traguardo. Chi sarà lo sfortunato? Non ci resta che attendere meno di un giorno per scoprirlo! Appuntamento a domani sera, su Canale 5 in prima serata! Ci sarete?