In queste ultime Instagram Stories, Angela Nasti ha confessato di essere rimasta senza parole per quello che aveva appena visto: ecco cosa è successo.

Da quando è terminato il suo percorso televisivo a Uomini e Donne, Angela Nasti ha cavalcato l’onda del successo. Certo, ancora prima di prendervi parte, l’influencer napoletana vantava di un seguito davvero pazzesco. Aumentato, com’è giusto che sia, con la sua partecipazione al dating show di Canale 5. È proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, la bellissima Angela non perde occasione di poter comunicare con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in piena notte, ha raccontato agli utenti Instagram di essere completamente senza parole per quanto aveva visto qualche istante prima. ‘Sono sconvolta’, dice la giovane sorella di Chiara Nasti ai suoi seguaci. Ma sapete perché? Ovviamente, ci teniamo a dire che non è successo assolutamente nulla di grave. Ma ecco tutti i dettagli.

Angela Nasti senza parole per quello che ha appena visto: cosa è successo

Non soltanto Angela Nasti è solita condividere degli scatti fotografici davvero pazzeschi, ma è anche solita condividere con i suoi sostenitori tutto ciò che le capita. Qualche giorno fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di uno spiacevole imprevisto capitatole durante la notte. Adesso, invece, di un ‘particolare’ episodio che l’ha lasciata completamente senza parole. A raccontare ogni minima cosa è la diretta interessata. Che, in piena notte, ha confessato di essere rimasta sconvolta per il finale inaspettato di una serie televisiva alla quale si è appassionata in questi giorni di quarantena. Come raccontato in diversi nostri articoli, le attività da fare in questo periodo sono davvero numerose. A partire da leggere un libro, guardare la televisione e, perché no, dedicarsi alle serie televisive. È proprio il caso di Angela Nasti. Che, in pochissimi giorni, ha ultimato una serie tv in spagnolo. Purtroppo, il finale non le è affatto piaciuto.

‘Io sono sconvolta da questo finale. Non ho parole’, così inizia le sue Instagram Stories Angela Nasti per spiegare quanto sia rimasta impressionata da questo finale di stagione. ‘Io sono rimasta sotto choc. Ma come finisce, io non ho parole’, così conclude l’ex tronista di Uomini e Donne questo ‘sfogo’ con i suoi followers.

Cosa succede con Kevin?

Non sappiamo esattamente come stia proseguendo la storia d’amore con Kevin Bonifazi. Fatto sta che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che i due non stiano attraversando un periodo florido. Sembrerebbe, infatti, che al momento i due abbiano smesso di seguirsi su Instagram. Cosa sarà successo?