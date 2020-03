Antonella Elia racconta a Teresanna Pugliese nella casa del GF VIP la storia di suo padre e Paola, la donna che ha sposato dopo la morte di sua madre. Ecco le struggenti parole.

Antonella Elia ieri sera, mercoledì 25 marzo, durante la diretta del Grande Fratello VIP è stata protagonista di una splendida sorpresa ricevuta da Paola. Quest’ultima è la donna che ha sposato il papà della concorrente dopo la morte della moglie, mamma di Antonella. Paola è arrivata nella vita dell’ex volto di Non è la Rai quando aveva solo 9 anni e si è presa cura di lei. Dopo la puntata di ieri sera, Antonella si è lasciata andare ad un lungo racconto sulla storia di suo papà a Teresanna Pugliese. Ha svelato anche perchè non vede da anni la sua ‘seconda mamma’. Ecco le sue parole estremamente toccanti.

Grande Fratello VIP, Antonella Elia: “Mio padre è morto in un incidente”, il toccante racconto

Antonella Elia dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP si è lasciata andare ad un lungo racconto sulla sua vita familiare. La concorrente della casa più spiata di Cinecittà ha raccontato di suo padre svelando un retroscena che pochi conoscevano. Non vede Paola, colei che sposò il papà dopo la morte della moglie, mamma di Antonella, da tempo. Il motivo? L’ha raccontato a Teresanna questa mattina. “Sono tanti anni che non ci vediamo e ultimamente ci siamo sentite sempre di meno al telefono perché lei ha un problema al cuore e ogni volta che andavo da lei, un paio di volte l’anno, litigavamo. Quindi mi ha detto che non voleva vedermi perché si sarebbe agitata e le avrebbe fatto male al cuore. Mi sono offesa a morte e quindi non ci sentivamo nemmeno più al telefono. Poi poco prima di entrare l’ho sentita ma ero molto offesa” sono le parole della concorrente.

“Mio padre è morto in un incidente stradale quando avevo 14 anni. Lei era in macchina con lui quindi è rimasta shockata perché è stato un incidente terribile. Un tir ha passato il guardrail ed è passato sopra sette/otto macchine. Quella di mio papà era la prima. Non ho fratelli o sorelle, non ho nessuno“: è il racconto che ha lasciato senza parole Teresanna ed il pubblico Mediaset. Antonella è stata cresciuta dai nonni materni fino ai 22 anni.

Questo il video in cui si sente la voce di Paola che saluta la sua ‘bambina’.