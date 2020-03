Ascolti Tv Grande Fratello Vip: i numeri danno ragione ad Alfonso Signorini

Ascolti Tv Grande Fratello Vip: i numeri danno ragione al programma di Alfonso Signorini, ancora un enorme successo

Tra polemiche e tanti dubbi sul continuare oppure o no l’avventura, il Grande Fratello Vip di Mediaset continua ad ottenere grandi successi. I numeri danno ragione a chi sostiene che l’intrattenimento, anche in un momento come questo, serve molto. Serve a restituire alle persone, ai telespettatori, un po’ di normalità che purtroppo hanno smarrito negli ultimi giorni a causa del Coronavirus. Gli ascolti Tv, dunque, sono dalla parte della produzione del Gf Vip: tanti, tantissimi italiani hanno seguito le vicende della casa con all’interno i ‘vipponi’, come li chiama il conduttore Alfonso Signorini.

Ascolti Tv Grande Fratello Vip: grande successo!

Ci avviciniamo alla fine del Grande Fratello Vip, abbiamo anche già scoperto chi saranno i primi finalisti di questa edizione. Ma c’è ancora tanto da vedere. I telespettatori sembrano entusiasti del programma di Alfonso Signorini, anche in un periodo di difficoltà e di estrema incertezza come questo. In studio non c’è il pubblico, anche Wanda Nara è rimasta a Parigi ed ha dovuto lasciare la poltrona da opinionista. Adriana Volpe ha abbandonato il gioco per un lutto improvviso. Insomma, di certo non sarà stato facile andare avanti. Tuttavia, i numeri parlano chiaro: il Grande Fratello Vip raggiunge il 19.1% di share per Canale 5. Al secondo posto, invece, troviamo la replica di “Meraviglie – Stanotte a Venezia” che raggiunge il 12.3% di share. Anche se, bisogna ammettere, sui social c’è stata una reazione a dir poco sorprendente per il messaggio agli italiani in casa di Alberto Angela. La trasmissione di Alfonso Signorini ha interessato 4.048.000 di telespettatori. 3.193.000, invece, per Meraviglie – Stanotte a Venezia.

Come sono andati gli altri programmi?