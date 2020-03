Barbara D’Urso irriconoscibile su Instagram: “Capelli corti ed arancioni”, lo scatto di qualche anno fa scatena i like e i commenti dei followers.

Barbara D’Urso è davvero una delle regine indiscusse della tv italiana. La conduttrice è una vera e propria stakanovista ed è sempre al lavoro per intrattenere e informare il pubblico con i suoi programmi. Anche in questo periodo di grande emergenza a causa dell’epidemia da Coronavirus, in cui molte trasmissioni sono stati sospese, Barbara ha dovuto rinunciare a Domenica Live, ma continua a ‘entrare’ nelle case degli italiani tutti i giorni con Pomeriggio 5 e la domenica sera con ‘Live – Non è la D’urso’. Quest’ultimo programma avrebbe dovuto ‘raddoppiare’ andando in onda anche il martedì, ma alcuni problemi organizzativi, sempre dovuti all’emergenza, non lo hanno permesso. Barbara tiene costantemente informati gli italiani sulla situazione attuale, ma regala anche tanti momenti di intrattenimento nei suoi programmi. Molto attiva anche sui social, condivide sul suo profilo Instagram tutto quello che fa, dai momenti di lavoro a quelli di vacanza e svago. Ultimamente anche i suoi tutorial sono diventati virali. Poco fa, invece, la D’Urso ha condiviso con i suoi followers, che sono più di 2 milioni e mezzo, una foto di qualche anno fa, in cui ha addirittura i capelli corti e arancioni: scopriamola insieme!

Barbara D’Urso irriconoscibile: “Capelli corti e arancioni” , ecco com’è cambiata la conduttrice nel tempo

Barbara D’Urso è sempre molto presente e attiva sui social, e condivide con i suoi followers tutto quello che fa. In questi giorni di quarantena in particolare, la conduttrice sta cercando di fare diversi appelli per convincere tutti a non uscire se non è necessario, sottolineando che anche lei è in casa quando non lavora. Ma non è tutto. Poco fa la conduttrice ha voluto pubblicare uno scatto di qualche anno fa, in cui ha un look completamente diverso da quello attuale, scatenando i like e i commenti dei suoi followers. Nella foto in questione, Barbara è davvero bellissima e indossa un semplice maglione bianco a collo alto. Ma il suo ‘particolare’ look la rende quasi irriconoscibile.

“Qualche anno fa, capelli corti e arancioni. Non stavo male, che dite?”, scrive la D’Urso, che ha ricevuto nei commenti il parere dei suoi followers. Tantissimi i complimenti per la conduttrice, che nonostante il passare degli anni e un look totalmente diverso, è ancora una bellissima donna e sa sempre come far impazzire i suoi ammiratori.