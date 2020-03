Barbara D’Urso, nuovo ‘tutorial’ sui social: “Una tecnica perfetta per togliere i guanti”, il video è apparso sul profilo Instagram della conduttrice.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente stravolto il nostro Paese e, inevitabilmente, anche i palinsesti tv. Molte trasmissioni sono state sospese fino a data da destinarsi, ma, tra quelle ancora in onda, c’è Pomeriggio 5. Attraverso il suo talk, Barbara D’Urso continua ad informare i telespettatori sulla delicata situazione che stiamo vivendo in Italia, e, molto spesso, la conduttrice dà consigli per evitare il contagio. Dando vita a dei veri e propri tutorial. Il primo è stato quello della pulizia delle mani: Barbara ha mostrato a tutti, in diretta, come lavare correttamente le mani, spiegando passo per passo i vari movimenti. E, anche sui social, la conduttrice continua a fornire il suo aiuto ai tantissimi followers che la seguono. Proprio poco fa, Barbara ha pubblicato un video che mostra ai fan come togliere i guanti senza sporcarsi le mani. Nel mostrarlo, la D’Urso ricorda la sua amatissima Dottoressa Giò.

Barbara D’Urso, nuovo ‘tutorial’ sui social: “Ecco come faceva la Dottoressa Giò a togliere i guanti”,

“Ho avuto un flash e ho ricordato come faceva la dottoressa Giò a togliere i guanti in sala operatoria, dopo aver fatto nascere un bambino.” Con queste parole Barbara D’Urso introduce il suo nuovo video tutorial pubblicato sui social. La conduttrice mostra ai followers il modo migliore per togliere i guanti senza sporcarsi le mani, che all’interno restano pulite. Ecco le immagini:

“Anche lei aveva una tecnica perfetta per togliere i guanti!”, scrive Barbara, facendo riferimento alla Dottoressa Giò, il personaggio che ha interpretato in un’amatissima fiction. Anche questa sera Barbara ha voluto fare il suo contributo con qualche consiglio utile per limitare il più possibile la diffusione del Coronavirus.

Il nuovo video tutorial della D’Urso come sempre non è passato inosservato ed è stato invaso in poco tempo da una pioggia di likes e commenti. E voi, seguite la conduttrice su Instagram?