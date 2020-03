Chiara Ferragni si mostra completamente senza trucco su Instagram: scopriamo insieme com’è l’influencer al naturale, immagini a confronto.

Chiara Ferragni è sempre molto presente e attiva sui social, in particolare in questi giorni di quarantena forzata dovuti all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia e soprattutto sta costringendo tutti a rimanere in casa. Gli ospedali italiani, in particolare quelli lombardi, sono al collasso e Chiara ha dato un grande contributo insieme a suo marito Fedez. I due hanno fatto un’importante donazione al San Raffaele di Milano e hanno dato il via a un’importante raccolta fondi che ha permesso la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva per aggiungere posti letto a quelli già disponibili. Un’iniziativa davvero preziosa, alla quale si sono aggiunti tanti altri piccoli gesti della coppia, che sta vivendo questa quarantena in casa e sta anche cercando di tenere compagnia alla gente con video e dirette dal balcone di casa, per regalare ai fan qualche momento di distrazione e divertimento. I ‘Ferragnez’ mostrano sui social tutto quello che stanno facendo in questi giorni e poco fa sul profilo Instagram di Chiara è apparsa una foto che la ritrae appena sveglia e completamente senza trucco: scopriamo insieme com’è l’influencer al naturale, mettendo diverse immagini a confronto.

Chiara Ferragni completamente senza trucco: ecco com’è l’influencer al naturale, immagini a confronto

Chiara Ferragni è super presente sui social e soprattutto riesce sempre a strappare un sorriso ai suoi fan. Lei e suo marito Fedez si divertono a condividere su Instagram i loro siparietti di coppia e i tanti video in cui si prendono in giro a vicenda oppure si fanno simpatici scherzi. I due hanno un rapporto davvero speciale e mostrano sempre grane autoironia. A proposito di questo, Chiara poco fa si è mostrata ai suoi fan in una foto completamente senza trucco. Anche se la Ferragni ha una bellezza molto acqua e sapone e non è solita truccarsi in maniera molto marcata, non siamo abituati a vederla completamente a naturale. L’influencer ha deciso però di pubblicare uno scatto in cui è appena sveglia ed è totalmente struccata. Che differenza c’è tra l’immagine di Chiara senza trucco e una in cui ha un make up perfetto? Mettiamo due immagini a confronto!

Nonostante un minimo di differenza tra le due immagini, come del resto è normale che sia, Chiara rimane bellissima e non perde la sua eleganza anche quando è completamente senza trucco. Siete d’accordo anche voi?