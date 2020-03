Costanza Caracciolo racconta un incredibile retroscena sul parto della piccola Isabel: “Follia”, le parole della donna diventata mamma per la seconda volta

Costanza Caracciolo e Christian Vieri da quando si sono conosciuti non si sono mai separati, anzi, hanno sin da subito capito di esser fatti l’uno per l’altro, tanto da iniziare a progettare un futuro insieme e una famiglia. A pochi mesi di distanza dall’inizio della loro relazione, i due hanno scoperto di aspettare un figlio. La gioia presto si è trasformata in sconforto, poiché dopo poco la donna ha avuto un aborto spontaneo. Nei mesi seguenti la coppia è apparsa sempre molto unita e discreta, ma l’affetto che nutrivano l’uno per l’altro era ben visibile dalle foto sul web. E proprio in quel periodo i due furono costantemente al centro del gossip, che li vedeva nuovamente in attesa di un figlio. Stavolta la coppia ha aspettato molti mesi prima di rendere pubblica la notizia, ma dopo poco hanno potuto stringere tra le braccia la piccola Stella. Da allora molti sono stati i momenti belli della coppia, e molte sono state le occasioni per raccontare l’inizio della loro relazione, la nascita di Stella e anche momenti meno belli.

Costanza Caracciolo, incredibile retroscena sul parto: “Follia”, il racconto

A poco più di un anno di distanza dalla nascita della piccola Stella i due coniugi hanno deciso di dare un’altra lieta novella, l’arrivo di un altro figlio. Anche in questo caso, prima di diffondere la notizia in modo ufficiale, sono passati alcuni mesi. Nonostante i due abbiamo dimostrato preoccupazione per il periodo di crisi che l’Italia sta vivendo, ieri hanno accolto la piccola Isabel. Bobo ha reso immediatamente nota la notizia, mostrando tutta la propria felicità per essere diventato papà per la seconda volta. Dopo Vieri, anche Costanza Caracciolo ha voluto spendere alcune parole, in primis per ringraziare tutti degli auguri, e poi per svelare un incredibile retroscena sul parto di Isabel. La donna ha infatti dichiarato di aver avuto qualche problema prima del parto. Nulla di preoccupante, anzi, mentre si recava col marito in ospedale, si è resa conto di essere rimasta praticamente senza telefono e quindi non ha potuto avvisare nessun di quanto stava accadendo.

Ovviamente non possiamo che rallegrarci che tutto sia andato bene, che madre e figlia stanno bene e che presto potranno tornare a casa. Non ci resta quindi che fare i nostri migliori auguri alla coppia di neo genitori.