Doc – Nelle tue mani, anticipazione del 2 aprile: scopriamo la trama della seconda puntata in onda giovedì in prima tv dalle 21:20 su Rai Uno

Una nuova serie televisiva stasera è debuttata sul piccolo schermo dell’emittente Rai. Stiamo parlando della serie tv med con protagonista Luca Argentero, ‘Doc – Nelle tue mani’. La serie tv sarà trasmessa su Rai Uno tutti i giovedì dalle 21:20 e ha preso il posto di Don Matteo, finito settimana scorsa. La serie tv vede complessivamente circa 8 puntate. Le prime 4 puntate saranno trasmesse per nei prossimi giovedì, a partire da stasera, mentre le altre puntate dovrebbero essere trasmesse dopo l’estate, salvo cambiamenti. Le riprese della serie sono state interrotte a causa del Covid- 19, motivo per cui, non appena si potrà tornare alla normalità e le riprese giungeranno al termine, si saprà qualcosa di più certo. La serie tratta le vicende del dottori Andrea Fanti, colpito da un proiettile al cervello, l’uomo si sveglia e non ricorda gli ultimi 12 anni della sua vita, tra cui la separazione dalla moglie e l’amore per una sua collega. Uscito dal coma tornerà ad essere il medico fiducioso ed empatico che ormai aveva smesso di essere negli ultimi anni.

Doc – Nelle tue mani, anticipazione 2 aprile: trama seconda puntata

Andrea ritorna a lavorare in ospedale, ma finché non si sarà ristabilito del tutto farà da aiutante ai suoi specializzandi che ancora non riescono ad abituarsi alla situazione. Tutti loro temevano il dottor Fanti e ora non lo riconoscono nella persona uscita dal coma. Nel frattempo l’uomo cercherà di riconquistare la moglie, con molta difficoltà vista la loro separazione da ormai 8 anni. Il rapporto con Giulia si incrina sempre più e svanisce anche l’intesa lavorativa. Un importante caso per la donna metterà a dura prova gli equilibri tra gli specializzandi e costituirà un modo per Fanti per conoscerli meglio. Il dottore decide di voler ricostruire parte del suo passato e per farlo vuole accedere al suo indirizzo Email, così chiede allo staff di aiutarlo per recuperare la Password, ma qualcuno tenterà in ogni modo di impedirglielo.

CAST:

Luca Argentero è il dottor Andrea Fanti

Matilde Gioli è la dottoressa Giulia Giordano

Gianmarco Saurino è il dottor Lorenzo Lazzarini

Sara Lazzaro è la direttrice dell’ospedale ed ex moglie di Fanti Agnese Tiberi

Beatrice Garro è Carolina Fanti, primogenita di Andrea e Agnese

Giovanni Scifoni è il neuropsichiatra Enrico Sandri

Non ci resta che aspettare la prossima settimana per sapere cosa accadrà al dottor Fanti.