Domenica in 29 marzo, quali saranno gli ospiti che interverranno in collegamento Skype con Mara Venier durante la trasmissione?

Nuovo appuntamento con Domenica in, alle ore 14.00 di questa domenica, 29 marzo 2020. Sarà un’altra puntata senza pubblico, il programma diretto da Mara Venier non avrà nessuno in sala. Ci sarà, come la scorsa domenica, soltanto la conduttrice e gli ospiti che si susseguiranno man mano in collegamento Skype. Nella scorsa puntata, tra gli altri, ricordiamo l’intervento di Lino Banfi, Renzo Arbore, Fedez… insomma, una puntata con cui la conduttrice seppe intrattenere il suo pubblico nonostante le tante difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus. Ma chi ci sarà, invece, come ospite nella prossima puntata del 26 marzo 2020? Lo rivela in anteprima Blogo.

Domenica in, anticipazioni ed ospiti del 29 marzo

Stando a quanto si legge, tutto avrà in inizio con Mika, amico di Mara e di Domenica in da diverso tempo. Poi, ci saranno Orietta Berti e due dei Pooh: ovvero Roberto Facchinetti e Stefano D’Orazio. Durante la trasmissione sarà riproposta l’intervista a Lucia Bosé, madre di Miguel, scomparsa proprio negli ultimi giorni. Poi avremo Teo Teocoli e Don Antonio Mazzi. Al termine della trasmissione ci sarà infine un collegamento con Assisi per la preghiera del Papa.

Puntata del 22 marzo

Era abbastanza timorosa, Mara Venier, prima di andare in puntata. Ma poi, come lei stessa ha sostenuto, lo spettacolo deve andare avanti. Le persone hanno bisogno di un po’ di intrattenimento anche in giornate dure e difficili come queste. La trasmissione è cambiata, inevitabilmente. Non ci sono più gli ospiti in studio. Non c’è più la doppia poltrona. Soltanto collegamenti via Skype in cui Mara cerca di capire come, i suoi ospiti, stanno attraversando questo momento. Un momento di profonda incertezza e di grande paura per tutti: il Coronavirus sta preoccupando chiunque. Insomma, cosa ci aspetterà invece nella prossima puntata di Domenica in?