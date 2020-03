Grande Fratello VIP, Gessica Notaro: “Spero si prendano provvedimenti”

Gessica Notaro contro il comportamento delle concorrenti del GF VIP: “La violenza tra due donne mi fa ancora più tristezza”.

Nei giorni scorsi, all’interno della casa del Grande Fratello VIP se ne sono viste delle belle. C’è stata infatti una violenta discussione, scivolata nel turpiloquio e in affermazioni piuttosto violente, tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Le due, infatti sono quasi arrivate alle mani. Sebbene pare che la causa scatenante sia stato un pacco di biscotti è più che probabile che in realtà dietro ci sia ben altro e che questa sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Poco importa però perché il comportamento ha destato molto fastidio sia nel pubblico a casa che in alcune personalità del mondo dello spettacolo e delle istituzioni come Gessica Notaro.

Lite al GF Vip tra Antonella e Fernanda: le parole di Signorini

Ieri sera, al Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini ha redarguito duramente Antonella Elia e Fernanda Lessa in merito al loro comportamento e la stessa Elia si è poi scusata dicendo che si vergognava profondamente. I loro atteggiamenti però hanno evidentemente smosso anche il pubblico a casa e, fra loro, molti hanno invocato un commento di Gessica Notaro.

Grande Fratello VIP: Gessica Notaro dopo la violenza tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

Gessica, una donna emblema della lotta contro la violenza sulle donne per via del suo tragico passato e della campagna che porta avanti, si è espressa in merito a ciò che è accaduto al Grande Fratello VIP tramite un video sui social. “Faccio questo video per le segnalazioni che ho ricevuto in merito alla situazione nella casa del Grande Fratello VIP – spiega la Notaro che aggiunge come in questi giorni tutti abbiano assistito a delle scene brutte tra le donne, cosa che, a suo dire, le fa ancora più tristezza. “Nel momento in cui una donna dice ad un’altra le faccio le scalpo e le appendo la testa al muro la cosa mi indispettisce – continua Gessica – Se fosse stato un uomo sarebbe andato fuori subito. Invece è una donna, non succede niente e tutte le campagne che io e altri facciamo per difendere i diritti delle donne perdono di credibilità”.

Gessica Notaro, l’appello a chi è in televisione

La Notaro poi prosegue con una sorta di appello: “Non ho bisogno soltanto dell’appoggio delle istituzioni e dei centri violenza. Avrei bisogno anche del buon esempio da parte di chi fa televisione. Capisco la difficoltà nel gestire le emozioni e i trascorsi di vita difficili come Antonella Elia, ma non è un motivo per superare la soglia di rispetto. Altrimenti tutti saremmo autorizzati ad andare in giro a prendere a parole la gente”. Il messaggio finisce con un monito e un memento per tutti coloro che lavorano in televisione perché, anche se ci sono problemi da risolvere, non bisogna dimenticarsi che lavorando in tv un po’ di diplomazia e di buon esempio diventano fondamentali. “Spero si prendano provvedimenti” ha chiosato.