La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Asia Valente, una delle concorrenti del GF VIP 4: ecco le sue dichiarazioni

Asia è stata una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex aspirante isolana è entrata nella casa più spiata d’Italia a gioco in corso insieme a Teresanna Pugliese e Sara Soldati. La Valente nella casa è stata un uragano di euforia: sempre solare, allegra, ma qualche volta anche un po’ distratta. Alcune sue frasi, infatti, hanno fatto mormorare fuori dalla casa e probabilmente le sono costate l’eliminazione al televoto. In ogni caso, Asia resterà nella storia della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

GF VIP 4, intervista esclusiva ad Asia Valente

Asia ci parli della tua esperienza al Grande Fratello?

“L’esperienza al Grande Fratello Vip è stata magnifica. Ho avuto una grande crescita interiore. Le persone che mi sono mancate di più sono stati sicuramente i miei genitori”

Con chi hai legato di più?

“Con Antonella che è stata come una madre e con Paola che è stata per me una grande amica, ma anche con Antonio Zequila, Aristide e Andrea Denver”

C’è qualcuno che definiresti falso o falsa?

“Il mio percorso è stato troppo breve per definire falso qualcuno”

C’era qualcuno nella casa che ti piaceva?

“No, non mi piaceva nessuno. Eravamo tutti amici”

Ti è dispiaciuto uscire dalla casa? Secondo te perché il pubblico non ti ha salvata?

“Da una parte ero dispiaciuta, dall’altra però non vedevo l’ora di raggiungere i miei genitori, soprattutto in seguito all’emergenza Coronavirus. Sono uscita perchè secondo me il pubblico non mi ha capita e poi non ho avuto tempo di dimostrare chi sono veramente”

Chi per te merita di vincere il programma?

“Antonella, Licia o Paola”

Adesso parliamo di un paio di critiche che hai ricevuto: una tua frase con un riferimento alla sindrome di down ha particolarmente infastidito l’opinione pubblica, come vuoi discolparti?

“Non intendevo offendere nessuno. Certe volte il mio lessico è sbagliato”

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello hai partecipato a Saranno Isolani: ci parli di quella esperienza?

“Anche in quel caso è stato una bella esperienza, sicuramente più dura perchè eravamo al freddo e senza cibo”

Parteciperesti ad un altro reality?

“Perteciperò sicuramente ad altri reality perchè mi piace mettermi in gioco”

Come stai affrontando la quarantena?

“Fortunatamente bene perchè ci sono i social, che mi permettono di essere vicina a tutti, e poi ci sono i miei genitori”

Se dovessi scegliere tra uscire di casa e abbandonare i social, quale sarebbe la tua scelta?

“Non abbandonerò mai i social”

Sei naturale al 100% o hai rifatto qualcosa?

“Si, sono naturale al 100%”

In futuro vorresti ricorrere alla chirurgia estetica?

“Non ricorrerò mai alla chirurgia estetica, anche perchè sono contraria. Chi è bella lo deve essere anche senza la chirurgia estetica”

Qual è il tuo ideale di uomo?

“Non ho un canone estetico. L’importante è che sia un bravo ragazzo, che sappia prendermi e soprattutto sappia capirmi”

C’è un uomo per il quale faresti pazzie?

“Non farò mai pazzie per un uomo. Sono loro che le fanno per me”

Qual è il tuo sogno nel cassetto e cosa ti piacerebbe fare in futuro?

“Oltre a lavorare nel mondo dello spettacolo, mi piacerebbe diventare anche una canzone. Ho già fatto una canzone che si chiama Trip”