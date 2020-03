GF Vip, versioni contrastanti tra due concorrenti: “Ha mentito, non è vero per niente!”, ecco cosa è successo in casa.

Manca sempre meno al gran finale del Grande Fratello Vip. A causa dell’emergenza Coronavirus, la trasmissione chiuderà in anticipo: l’8 aprile, per l’esattezza. E nella Casa, ormai, ci sono sempre meno concorrenti. E tra il più discussi del momento, senza dubbio, c’è Antonio Zequila. L’attore sembra essere finito nel mirino di vari coinquilini, soprattutto dopo la puntata di ieri sera. Ma, se con Sossio Aruta è riuscito a chiarire, non è accaduto lo stesso con Patrick Ray Pugliese. Antonio ha riferito a Sossio di aver provato a chiedere scusa a Patrick, ricevendo un no da quest’ultimo. Quando Sossio riporta l’episodio a Patrick, qualcosa non torna! Patrick sostiene che quanto affermato da Antonio è totalmente falso. Scopriamo cosa è accaduto poco fa nella Casa più spiata della tv.

GF Vip, versioni opposte tra due concorrenti: la parole di Patrick su Zequila,”Ha mentito, non è vero per niente!”

Antonio Zequila mente? È quello che si chiedono in tanti, negli ultimi giorni, nella Casa del GF Vip. Il concorrente è entrato in conflitto con più di un coinquilino, e tra questi c’è anche Patrick Ray Pugliese. Antonio si è sentito ‘pugnalato alle spalle’ da Patrick, che lo ha trascinato al televoto con lui e Paolo. Ma, a Sossio, Zequila ha raccontato di aver provato a chiarire con Patrick, trovando di fronte un muro. “Lui mi ha detto che ti voleva chiedere scusa, ma tu non hai voluto e lo hai mandato a quel paese.”, riferisce Sossio a Patrick. E quest’ultimo non esita a raccontare la sua versione: “No, ha mentito, non è vero per niente proprio. Ma proprio zero.” Patrick smentisce del tutto le parole di Zequila e non si spiega come il concorrente possa ‘inventare’ episodi: “Lui sa che ci sono le telecamere perché dice queste cose? È assurdo!” E, anche sulla decisione di Antonio chiedere scusa a Sossio, Patrick ha una sua ‘teoria’ :” Oggi ti chiede scusa perché ha realizzato, ma anche per propaganda. ”

Dopo un po’, Patrick parla anche con Licia, che spera che i due concorrenti si chiariscano. Ma Patrick sottolinea come abbia provato più volte ad avvicinarsi a lui in questi giorni, ma inutilmente. Cosa accadrà tra i due gieffini? Riusciranno a chirirsi prima della prossima puntata? Potrebbe essere la loro ultima insieme: sia Patrick che Antonio sono al televoto. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nella Casa più spiata della tv. Restate collegati!