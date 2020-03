GF Vip, Antonio Zequila nel mirino degli altri concorrenti: le dure parole dopo la puntata di ieri, ecco cos’è successo nel dettaglio.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha regalato, come sempre, grandi emozioni e tanti inaspettati colpi di scena. Due eliminazioni e l’elezione di un nuovo finalista hanno caratterizzato la serata, che ha visto tra i suoi grandi protagonisti Antonio Zequila. L’attore napoletano è stato al centro di diversi scontri avvenute in settimana, soprattutto quello con Sossio Aruta. I due hanno sempre scherzato sul desiderio di entrambi di essere ‘leader’ della casa, ma da quando Sossio è stato eletto finalista, i loro rapporti sono diventati più tesi. In settimana, in seguito a una pesante lite tra Fernanda Lessa e Antonella Elia, i due hanno avuto un alterco e ieri hanno commentato la cosa in diretta, arrivando nuovamente allo scontro. Alla fine della serata, Zequila è finito anche in nomination, insieme a Paolo e Patrick, che hanno deciso di trascinarlo con sé al televoto, altra cosa che non gli è affatto andata giù. Non è finita, però, perché dopo la puntata, Antonio è finito nel mirino di alcuni duri commenti da parte dei suoi compagni d’avventura: ecco cos’è successo.

GF Vip, Antonio Zequila nel mirino degli altri concorrenti: le dure parole dopo la puntata, ecco cos’è successo

Non è un periodo facile nella casa per Antonio Zequila, che negli ultimi giorni ha avuto diversi scontri con gli altri concorrenti, da Antonella Elia a Sossio Aruta, passando per Paola Di Benedetto e Patrick. Nella puntata di ieri sera, l’attore napoletano è finito in nomination insieme a quest’ultimo e Paolo Ciavarro, i quali, dopo essere stati mandati al televoto dal gruppo, hanno potuto trascinare con sé un’altra persona e hanno scelto proprio Zequila, definendolo troppo presuntuoso. Ma loro non sono gli unici a pensarla così. Dopo la puntata, infatti, alcuni concorrenti si sono riuniti in camera da letto per commentare la serata e hanno avuto parole abbastanza dure per Antonio. Stiamo parlando di Paola, Denver, Antonella e Sossio, che hanno definito ‘ridicolo’ l’atteggiamento di superiorità di Zequila in alcuni momenti della diretta. “Quando ha recitato la livella stavo volando”, ha detto Paola, “ma cosa c’entrava? Ma poi l’ha recitata con una freschezza incredibile”, ha continuato l’ex Madre Natura con tono ironico. A farle eco, tutti gli altri presenti in camera.

Non è finita, però, perché anche Paolo Ciavarro si è espresso duramente su Antonio confidandosi con Aristide. Il figlio di Eleonora Giorgi ha definito Zequila ‘pieno di sé’ e decisamente poco umile.