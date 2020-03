Andrea Iannone e Giulia De Lellis, svelati i motivi della loro rottura: a svelare ogni cosa sull’argomento sono gli amici della coppia, i dettagli.

Sono diverse settimane, ormai, che si parla di un’ipotetica rottura tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. A nemmeno un anno di distanza dalla notizia ufficiale della loro relazione, sembrerebbe che i due si siano detti ‘addio’. Avevano tanti progetti insieme, l’influencer romana e il pilota della MotoGp. Eppure, sembrerebbe che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Non sappiamo cosa sia realmente successo tra di loro. Anche perché, fino a questo momento, nessuno dei due ha confermato in via del tutto ufficiale la rottura. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dal settimanale Oggi, sembrerebbero essere stati svelati i motivi del loro ‘addio’. Sulle pagine del giornale, infatti, sarebbero presenti diverse dichiarazioni di alcuni amici della coppia. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, svelati i motivi della rottura

Come dicevamo precedentemente quindi, non sappiamo cosa sia realmente successo tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Sembrerebbe che, a meno di un anno dall’inizio della loro relazione, c’è stato qualcosa che non è andato tra di loro. Ecco, ma cosa? Quali sono stati esattamente i reali motivi della loro rottura? Ovviamente, fino a questo momento, nessuno dei due ha confermato in modo ufficiale la fine della loro storia d’amore. Fatto sta che, stando a quanto trapelato dal settimanale Oggi, i motivi sembrerebbero essere legati all’accusa di doping di fine scorso anno. Sulle pagine del giornale, infatti, si leggono le parole degli amici della coppia. Che, molto probabilmente per la prima volta, hanno rivelato per quale motivo i due si sarebbero detti ‘addio’. Sembrerebbe che Giulia abbia deciso di lasciare il pilota a fronteggiare completamente da sola la difficile situazione dei mesi scorsi.

Non sappiamo, ovviamente, cosa ci sia di vero dietro a tali dichiarazioni. Fatto sta che, qualche giorno fa, vi abbiamo parlato anche di un messaggio ‘enigmatico’ del pilota della MotoGp che parlava, tra l’altro, di chi non ha affatto esitato ad allontanarsi da lui.

L’inaspettata confessione di Giulia

Qualche ora fa, inoltre, Giulia De Lellis è stata la protagonista di un inedito sfogo sul suo canale social ufficiale. Per la prima volta in assoluto, l’influencer romana ha confessato di aver vissuto un periodo davvero particolare. E di aver preso decisione che, fino a questo momento, non aveva mai pensato di dover prendere. ‘Ho stravolto la mia vita’, dice chiaramente la De Lellis. Ecco. Cosa le sarà mai successo?