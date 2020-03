Grande Fratello Vip, Sossio Aruta e Antonio Zequila si siedono in salone per un confronto dopo la lite scoppiata ieri sera in diretta Tv

La puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera è stata ricca di colpi di scena, a partire dalla doppia eliminazione, le liti e il secondo finalista del reality. La puntata è iniziata con l’acceso litigio tra Fernanda Lessa e Antonella Elia di qualche giorno fa, che non riuscendo a trovare un punto di incontro, sono arrivate alle mani. Il presentatore, ovviamente stizzita da quanto accaduto, ha ammonito entrambe, dicendo loro che in questo periodo così difficile per tutti gli Italiani e per il mondo intero, è inaccettabile avere uno scontro fisico per un pacco di biscotti. Le due donne non hanno fatto alcun passo indietro e dopo di loro, c’è stata un’accesso confronto anche tra i due maschi alpha della casa: Sossio Aruta, primo finalista di questa edizione e Antonio Zequila. I due intervenuti per separare le due donne, si sono scontrati sul modo diverso di gestire la situazione e in particolar modo, Sossio ha avuto da ridire sui modi dell’attore Partenopeo.

Grande Fratello Vip, Sossio Aruta e Antonio Zequila: il confronto dopo la lite

In diretta Tv i due maschi alpha della casa, che ormai da settimane si punzecchiano e spesso si mandano frecciatine, ieri sera hanno avuto un diverbio per nulla piacevole. Sossio e Antonio si sono infatti accusati vicendevolmente non aver saputo gestire al meglio la lite tra Fernanda Lessa e Antonella Elia. In particolare, l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha accusato Zequila di fare quasi bullismo, in particolare, ha detto: “Fa quasi bullismo con me, se dici sempre ad una persona che è scema, non è bello“. L’attore non ci sta e tra i due scoppia un’accesa polemica. Finita la diretta e trascorsa la notte gli animi si sono calmati e col sorgere del sole i due protagonisti hanno avuto modo di riflettere su quanto accaduto. Nel pomeriggio si sono ritrovati insieme sul divano del salotto, per un chiarimento su quanto accaduto. Aruta si è mostrato sentitamente dispiaciuto e ha voluto spiegare meglio il suo stato d’animo dicendo: “È esagerato il termine volevo fare un esempio se tu a una persona dici tutti i giorni una cosa negativa, questa persona può subire un trauma oppure può avere una reazione come l’ho avuta io allora io ho detto non fare questo perché è pericoloso”

Anche le scuse di Zequila non si sono fatte attendere e ha così risposto al compagno di avventure: “Io ti ho chiesto scusa, che ho sbagliato, mi sono espresso male, volevo dire “modera i termini” e invece mi è uscito parla in italiano, ho sbagliato io perché volevo dire modera i termini questo ci tenevo a dire”. A questo punto Sossio non ha potuto fare altro che abbracciare l’amico e augurargli di arrivare in finale insieme!