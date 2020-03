Anche il Maurizio Costanzo Show si ferma: per l’emergenza Coronavirus il programma è stato rinviato a data da destinarsi, ecco la spiacevole notizia lanciata da Dagospia.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il nostro paese e non solo: l’epidemia si sta diffondendo in tutto il mondo e purtroppo sta facendo tantissime vittime. Bisogna restare in casa, non uscire: in questo modo potranno diminuire i contagi ed uscire presto da questa terribile situazione. Anche il palinsesto tv ne sta risentendo: sono tantissimi i programmi costretti a fermarsi e non andare in onda. I pochi programmi che continuano ad essere trasmessi sono quelli che trattano informazione: per gli altri, purtroppo, bisogna aspettare che l’allarme rientri e che tutto ritorni alla normalità. Anche Maurizio Costanzo è stato costretto a fermarsi. Ecco la spiacevole notizia.

Coronavirus, anche il Maurizio Costanzo Show si ferma: spiacevole notizia

Anche il Maurizio Costanzo Show è costretto a fermarsi per via dell’emergenza Coronavirus. Mediaset sta prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare gli assembramenti: solo i programmi d’informazione continuano ad andare in onda. Dagospia ha anticipato la notizia spiegando che i motivi di tale scelta sono problemi organizzativi, impossibilità di rispettare le distanze sul palco, il pubblico assente in teatro e le difficoltà con gli ospiti. “Rinviato a data da destinarsi” si legge. Ricordiamo che l’inizio dello show era previsto in palinsesto per inizio aprile: l’emergenza che sta mettendo in ginocchio l’Italia e l’intero mondo purtroppo non permetterà al marito di Maria de Filippi di intrattenere il suo pubblico con interessanti interviste.

Sono pochi i programmi che continuano ad andare in onda su Mediaset: Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Live non è la D’Urso proseguono le loro dirette con continui aggiornamenti sull’epidemia che sta facendo, purtroppo, molte vittime in tutto il mondo.