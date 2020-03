Alfonso Signorini commosso, le parole di Aristide Malnati per il padre scomparso da poco smuovono gli animi.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip non è stata solamente incentrata su liti e battibecchi. Sebbene Antonio Zequila e Sossio abbiano tenuto banco con i loro scontri, e Antonella Elia e Fernanda Lessa si siano prese una “lavata di capo” da parte di Signorini, ci sono stati anche dei momenti molto emozionanti. Oltre alla lettera di Adriana Volpe, ci ha regalato grande emozione anche il video messaggio della mamma di Aristide Malnati al figlio, prima che scoprisse di essere il nuovo finalista.

Aristide Malnati e il padre scomparso

Il Grande Fratello VIP ha mandato in onda diversi spezzoni in cui Aristide, in confessionale, parlava del padre scomparso poco prima che lui entrasse nella casa. L’egittologo svela che ha avuto un rapporto un po’ complicato con il padre, ma che a posteriori ha capito quanto li amava. “Era stato un grande esempio di dedizione al lavoro, attaccamento al lavoro… ha lavorato tantissimo. Era dedito anche alla famiglia a modo suo. L’ho capito forse troppo tardi. Non è mai stato facile comunicare con mio papà quando ero ragazzo abbiamo avuto rapporti non così diretti, continui. Te ne rendi conto a posteriori, magari quando lo vivi lo interpreti invece come una intromissione o una sottrazione di libertà. In realtà è un grande esempio di unione familiare”.

Il messaggio della mamma di Malnati: “Lasciati andare”

Malnati nel rivedersi si commuove, ma ancora di più quando sullo schermo compare sua madre: “Vedo che ti diverti molto, balli cosa che per te è molto rara. Ma ho visto anche che hai dei momenti di difficoltà. Sei entrato in quella casa con un dispiacere nel cuore. Non ti sembrava giusto visto quello che era successo. Invece sappi che papà è lì vicino a te, ti ha sempre amato e anche adesso potesse vederti sarebbe orgoglioso”. Ma si sa, l’interesse di una mamma è anche quella di vedere il figlio sistemato e così la donna aggiunge un monito: “Voglio dirti cuna cosa che non ti aspetti. Lasciati andare, vivi il momento. Carpe diem. Sei tra ragazze meravigliose, concretizza la tua vita. Dovrebbe essere bellina come la Paola. Elegante come l’Adriana. Intelligente come l’Alberti”.

Finito il messaggio si torna in studio e Alfonso Signorini, amico storico di Aristide Malnati si commuove e aggiunge: “Con tuo padre non hai avuto un rapporto semplice, me lo ricordo”. I due infatti sono praticamente cresciuti insieme e hanno condiviso molto. Compreso questo dolore che ora però si spera diventi una nuova forza nel cuore del nuovo finalista del Grande Fratello VIP, Aristide Malnati.